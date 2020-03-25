影／配合防疫作戰桃警異地辦公演練　分局長帶頭製作防疫影片

記者沈繼昌／桃園報導

「防疫視同作戰！」針對新冠肺炎疫情來勢洶洶，桃園市蘆竹、龜山、楊梅與中壢等10個分局25日同步實施異地辦公演練，其中蘆竹分局分局長黃益三身兼多職拍攝防疫紀錄片，並剪輯成短片當衛教資料；桃園市警局表示，警政署為確保員警加強自侮保護防疫觀念外，也要求實施異地辦公等防疫標準流程，透過演練提早作好因應，以維持警政系統遭到病毒侵襲後仍能正常運作。

▲配合新冠肺炎病毒來勢洶洶，桃園市蘆竹警分局25日進行異地辦公防疫演練，分局長黃益三指導同仁防疫演練每個步驟。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市蘆竹警分局25日進行異地辦公防疫演練，分局長黃益三與同仁進行各項防疫演練。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市警局暨所屬10個分局25日上午10時同步進行異地辦公與防疫演練，蘆竹分局以4樓發生員警確診案例，由分局長黃益三指揮行政組逐層作好消毒作業，並預先封閉3樓辦公室，同仁立即進行異地辦公演練，分局所有員警立即轉往外社派出所、大竹派出所進行「異地辦公」程序；演練重點二則是1樓的南崁派出所也發生員警確診，所長向分局長報告後，實施同班員警「居家隔離」措施，同班員警則轉往蘆竹交通分隊繼續執勤，南崁派出所立即封閉消毒，在大門前設置臨時性「機動派出所」，持續提供受理報案服務，整個異地辦公與防疫演練均由黃益三指揮，並拍攝剪輯成影片作為分局各單位防疫宣導參考。

▲桃園市楊梅警分局25日進行異地辦公防疫演練，在新屋分駐所完成異地辦公整備工作。（圖／記者沈繼昌翻攝）

楊梅分局上午的異地辦公演練，為防止員警因染疫確診被隔離，特地在新屋分駐所、交通分隊設立替代辦公處所，分局人員立即分散異地隔離辦公，以降低染疫風險，並維持正常警政系統運作。楊梅分局抽調分局各業務單位3分之1人力到新屋分駐所分流辦公，以免過於集中在密閉處所內，再視中央流行疫情指揮中心頒布後正式實施辦公室設備齊全，可完全轉移辦公效能，避免治安警政工作出現斷層。

分局長林信雄強調，防疫作戰中惟有超前部署提前做好準備，才能確保同仁健康，除要求人員出入處所必須量測額溫與做好手部清潔外，針對服勤裝備、巡邏車與辦公處所更要求每日使用消毒液擦拭，確實照顧同仁健康外也確保洽公民眾安全。

▲桃園市龜山警分局異地辦公防疫演練，各單位在大林派出所完成異地辦公準備。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龜山分局上午在大林派出所演練「異棟異地辦公」演練，分局各單位同步分區辦公，透過演練找出問題再修改整合，因應未來疫情需要，龜山分局各業務單位部分人員在第一時間進駐大林派出所3樓異地辦公，避免警察勤務受疫情影響而停擺。

龜山分局分局長陳百祿指出，提前部署異地辦公，選擇距離分局僅5分鐘路程的大林派出所會議室，前置作業包括架設通訊網路、公文系統等設備，一旦疫情狀況升高，分局接觸可疑確診者、或出現確診案例，立即評估認有必要採取異地分流辦公後，立即抽調分局各單位警力、副分局長進駐異地辦公，未來將再繼續尋覓第二、第三辦公廳舍備援，各派出所應積極尋找臨時辦公區提前準備，確保有防疫需求時，警力分流工作能在第一時間到位。

中壢警分局辦理異地辦公演練區分為分局及派出所二部分，分局方面演練重點為，分局人員區分至興國、普仁所辦公，並規劃駐地動線分流並設置公文陳核交換區，以達到零接觸辦公目標；派出所部分則為辦公室環境消毒、人員進駐分流及線上暨紙本公文簽核測試。

分局長劉印宮表示，為提升執勤同仁防疫安全，已加購口罩、拋棄式手套、酒精及清潔液隨身瓶等防護裝備，已利同仁在值勤時確保自身安全外，也保障民眾的健康安全，警方會持續和衛生、民政等單位配合，一起共同為防疫努力加油。

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