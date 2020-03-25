全年旅遊收入將少5兆　陸多地推「2.5天假」刺激消費

▲中國大陸多省市先前祭出封城舉措圍堵疫情。（圖／路透）

記者曾俊豪／綜合報導

中國旅遊研究院統計，受疫情影響，中國大陸2020年第一季度及全年的境內旅遊人次將分別下降56%和15.5%，預計全年將減少旅遊9.32億人次，減收達人民幣1.18兆元，約新台幣5兆。為刺激消費，浙江、江西及甘肅省隴南市等三地三月相繼推行「2.5天假期制」刺激消費。

《中新經緯》報導，為了促進文旅消費，近來大陸多地推出消費券、景區門票半價等措施。另有三地相繼提出2.5天假期制，要求略有不同。例如，江西省和隴南市要求鼓勵、引導職工外出度假和旅遊，浙江省則未提及。

報導指出，江西省率先提出第二季度試行週末2.5天彈性作息，並要求各地、各單位優化工作安排，引導幹部職工週末外出休閒度假。彈性作息減少的工作時間，通過延長其他工作日時長調劑補回。

甘肅省隴南市也鼓勵休假消費，要求每周星期五下午，行政事業單位完成工作任務，安排好值班人員的情況下，可以鼓勵其餘職工休假旅遊；嚴格落實帶薪休假制度，任何部門單位不得以任何理由取消或減少幹部職工休假。

浙江省則在印發《浙江省人民政府辦公廳關於提振消費促進經濟穩定增長的實施意見》，鼓勵實施一周4.5天彈性工作制，支持有條件的機關、社會團體、企事業單位落實帶薪休假制度。

▲新冠肺炎疫情衝擊中國大陸經濟。（圖／路透）

華融證券宏觀經濟研究員黃羽表示，疫情正在全球範圍內爆發，全球經濟不可避免受到衝擊，未來外需將持續低迷，擴大內需是提振經濟的主要手段。因此，刺激消費將是未來一段時間政府的重要工作，出台4.5天彈性工作制主要是為了增加閒暇時間，鼓勵消費。

中國民生銀行研究院研究員郭曉蓓認為，優化休假安排，遠不止激發消費需求這一個好處，預計此「新政」將會在很大程度上釋放居民消費潛力，活躍經濟促進社會發展。

中國旅遊研究院統計，受疫情影響，中國大陸2020年第一季度及全年的境內旅遊人次將分別下降56%和15.5%，境內旅遊收入分別下降69%和20.6%；和去年相比，預計將減少旅遊9.32億人次，減收達人民幣1.18兆元。

▲大陸多地推行「2.5天假制度」盼刺激消費。（圖／路透）