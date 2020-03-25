夜市開槍還找少年頂罪　惡煞嚇到「38度高燒」遭羈押哭喊：那欸安餒

▲三和夜市一名惡煞從副駕駛座探出頭要朝仇家開槍卻卡彈。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

新北市一名陳姓男子，22日凌晨在三重區三和路二段險遭槍擊，對方瞄準他卻卡彈，急忙對空鳴1槍後駕車逃逸。警方獲報後當日循線將一名呂姓少年帶案，他坦承犯行並配合搜出作案槍枝，員警懷疑他是替人頂罪，經曉以大義後，他才供出主嫌黃男及駕駛林男。林男到案時一度發燒至38度，讓警方不敢大意啟用戶外偵訊，得知與主嫌被羈押禁見後瞬間軟腳，哀號「那欸安餒？」

據了解，被害陳男（20歲）與主嫌黃男（19歲）雙方是國中同學，2人都有毒品販賣等前科；22日凌晨，疑似是因為毒品糾紛雙方在三和夜市互嗆，黃男越想越生氣，找林男（20歲）駕駛一輛銀色租賃車後要去尋仇，並找來呂姓少年（17歲），前往三和夜市尋仇。

黃男凌晨6時許坐在副駕駛座，掏出一把金牛座改造手槍後，將頭探出瞄準要朝被害陳男射擊，卻意外卡彈，對方見狀作勢要上前將他拉下，黃男緊急退彈後又對空開了1槍嚇退對方，隨後要求駕駛加速離去。被害陳男事後嚇得向警方報案，並提出恐嚇告訴。

▼少年佯稱自己是槍手，被帶警方於樓梯間找出犯案用槍械。（圖／記者陳豐德翻攝）



三重警組成專案小組偵辦，現場發現2顆彈頭及1枚彈殼，發現嫌犯駕駛的是一輛租賃車，於是在租車處埋伏，當日10時許竟順利帶到呂姓少年，他大方地說「就是我開的槍！」並聲稱是因為談判破裂後，才朝對方開槍，並帶警方前往三重區仁愛街樓梯間搜出作案用的改造手槍、子彈7顆（含半成品2顆）、彈殼4顆及彈頭1顆。

警方查看監視畫面後，發現呂少與槍手並非同人，且連現場開幾槍、駕駛身分都無法交代，經突破心防後，他坦承當時自己車輛右後方，並供出駕駛及主嫌，案發後對方先在三重區仁政街下車，主嫌要求他把槍枝才藏放到指定地點，並把作案的車輛歸還租賃車行。

▼主嫌及駕駛被移送後裁定羈押禁見，讓他們瞬間腳軟。（圖／記者陳豐德翻攝）



專案小組火速追緝，隔日凌晨5點多在三重區集美街拘提主嫌及駕駛到案，林姓駕駛在偵訊前量體溫竟高燒至38度，讓警方不敢大意，將他帶至戶外偵訊區「冷靜」1小時，量測體溫沒問題後才開始訊問，2嫌訊後被依照殺人未遂、恐嚇公眾、槍砲彈藥罪嫌送辦；呂少則依照偽造文書、恐嚇公眾、槍砲彈藥等罪嫌送至少年法庭。

黃姓主嫌及林姓假使原本態度屌兒啷噹、不以為意，相當不配合警方訊問，直至檢察官娓娓拿出警方細膩蒐集的各項犯罪證據後，兩人囂張氣焰頓時消失，被羈押禁見後瞬間軟腳哀嚎「那欸安餒？」

▼警方啟用戶外臨時偵訊處所讓發燒至38度的嫌犯在外冷靜。（圖／記者陳豐德翻攝）



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