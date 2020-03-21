胖男吃壯陽藥「40分鐘對決外送茶」竟暴斃　全裸美眉嚇歪急穿衣落跑

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記者陳豐德／新北報導

新北市三重區一家摩鐵內，20日下午員工發現一名身形肥胖的男子全身赤裸、戴著保險套陳屍床上，疑似是High過頭「馬上風」；警方接獲通報後，發現一名年輕貌美的女子曾匆忙離開房內，晚間埋伏將她緝捕到案，驚覺女子是泰國籍「外送茶」，她透露嫖客做到一半就突然臉色發白倒臥床上，一時驚慌失措下，不及報案才會離開現場逃逸。

據查證，死者為45歲的余姓男子，有心臟病及高血壓等病史，體型相當肥胖。20日下午2時許，摩鐵員工接到一通疑似是「馬伕」打來的電話，指稱房間內有名男子身體不適需要協助，經開門後發現余男躺在床上全身赤裸、鼻涕橫流，在身旁還有發現一只使用過的保險套，裡面疑似裝有精液，員工嚇得趕緊報案。

▼嫩妹外送茶與胖男對決40分鐘後見他暴斃，嚇得拉行李箱落跑。（圖／記者陳豐德翻攝）

警方接獲轉報到場時，發現死者身上沒有外傷，手提包內有德國壯陽藥一瓶，現場並沒有發現可疑毒品；經調閱監視器後發現，下午1點多余男單獨進入房內，40分鐘後有一名貌美女子拉著行李箱離開房內，並搭上歐姓馬伕的車輛後趕場賣淫，經攔獲歐男車輛後，警方當晚在另家旅館尋獲涉案的貌美女子（26歲），以及另3名泰國籍賣淫女子、負責訂房的陳姓會計等人到案。

涉案女子透露，當時她先進到房內等待客人，余男進來後吃了壯陽藥玩得很HIGH，雙方做到一半時，余男突然臉部脹紅喘不過去，隨後就沒了呼吸心跳，她當下嚇死了，趕快打給賣淫集團老闆告知「出人命了！」老闆指示要她趕快坐馬伕車的車離開，回到旅館內休息，心神不穩當晚也沒再接客。

檢警經相驗死者遺體後，發現余男沒有他殺跡象，初步朝暴斃方向偵辦，全案訊後將貌美女、歐姓馬伕、陳姓會計等3人依照妨害風化偵辦，並將假觀光真賣淫的泰籍女子送至專勤隊，等待日後遣返回國。

▼警方將馬伕、涉案賣淫女及會計帶回偵辦。（圖／記者陳豐德翻攝）



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