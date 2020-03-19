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北市監理所集體貪汙！繼所長之後　科長也收受代檢廠賄賂遭羈押禁見

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▲▼台北監理站站長涉貪，檢方約談其左右手到案說明。（圖／記者游宗樺攝）

▲北市區監理所長的左右手，科長陳國富涉收受賄賂，慘遭羈押禁見。（圖／記者游宗樺攝）

記者孫于珊／台北報導

台北市區監理所爆發集體貪汙弊案！所長袁國治日前才遭羈押禁見，如今所長的左右手，車輛管理科科長陳國富也被檢警的第二波搜索行動中發現，他涉嫌與袁男一同收受代檢廠賄賂，法官19日傍晚裁定准予羈押禁見。

法官認為，陳男犯罪嫌疑重大，涉及圖利罪及不違背職務期約賄賂罪，均是最輕法定本刑為5年以上徒刑的重罪，有逃亡之虞，雖最近全球因新型冠狀病毒COVID-19（武漢肺炎）疫情氾濫，但目前政府並未限制人民出境，陳男縱然不逃亡海外，也有可能在國內藏匿；另外，陳男與相關證人具有上下隸屬關係，可能有勾串證人或共犯做虛偽證述之虞，且陳男手機疑有刪對話紀錄，也可認陳男可能有允許他人協助湮滅證據等情事，因此審酌後，諭知陳男應予羈押，並禁止接見通信。

據檢警調查，年約60歲的陳國富在擔任北市區監理所科長期間，利用身兼車輛代檢廠的審查委員身分，在把持車輛代檢廠評分的權利之下，涉嫌與袁國治一同收受數間代檢廠的現金賄賂，藉此讓代檢廠取得評比升等，或是較容易取得代檢業務資格。

▼科長陳國富涉收賄協助業者取得代驗車輛資格，被依貪污罪起訴。（示意圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲桃園56家汽車代檢廠，228連假期間停止定檢服務。（圖／桃園監理站提供）

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