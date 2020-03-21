獨／海外疫情延燒　吸金3億犯聲請解除境管…理由「我要陪家人出國玩」

國際疫情延燒，非法吸金重刑犯向法院爭取解除境管理由竟是陪家人出國玩。（圖／pixabay）

記者李忠憲／台中報導

新冠肺炎疫情國際延燒，政府已下令非必要不得出國，非法吸金近3億判重刑的男子盧麒文，日前向台中高分院爭取解除限制出境、出海處分，理由竟是「陪伴家人出國遊玩」。高分院審結認為，盧男交保100萬才解除羈押，加上要沒收2 億多元犯罪所得，重判逃亡可能性不低，相較羈押手段已屬輕微，將聲請駁回。

男子盧麒文等人在新北市成立基諾線上國際公司，盧擔任實際負責人。該公司從事線上賭博違法吸金，謊稱投資每單位10萬5千元，每月可固定領回9千元。如仲介其他投資者亦有10％至20％的獎金，受騙上當約1百多人，有被害人損失千萬元，違法吸金近3億。

苗栗地方法院2017年依違反銀行法，判盧男10年有期徒刑，其他幹部則判2年至9年不等。鑪等人不服上訴，台中高分院改判盧9年8月，盧再上訴，最高院將案件部分撤銷發回，目前由台中高分院審理中。

盧男日前向台中高分院聲請解除限制出境、出海，他向法官表示，他獲交保後都有如期到庭，沒有開庭不到紀錄，且自己的資產都在台灣，家人在台北市也有固定居所，國外並沒有置產。請法官衡量他限制出境期間已久，已無能力潛逃出國。此案為金融犯罪，背後也沒有犯罪集團及共犯，他不可能在這階段逃亡海外，當然就沒有繼續限制出境、出海必要。希望能讓他回歸正常生活，並陪伴家人出國遊玩。

合議庭認為，盧男因違反銀行法等罪遭判9年8月，涉及沒收犯罪金額高達2億8百多萬元。案件雖遭最高院撤銷發回審理中，但盧男仍有面臨重刑執行及沒收龐大犯罪所得高度可能性，如果准予解除限制出境、出海，不論解除期間長短，恐有久滯不歸，以逃避執行之虞。相較於羈押嚴厲手段已屬輕微，尚無逾越比例原則，將聲請駁回。

・停產會崩潰

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