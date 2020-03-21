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警搗破富二代德撲賭場　逮SBL台啤球星成力煥…他認了：懲處無條件接受

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記者陳豐德／新北報導

新北市三重區近日有德州撲克職業賭場流竄，更以「法律系美女荷官」為噱頭，吸引賭客上門；三重警方掌握消息後，警官20日晚間帶著16名員警佯裝成熱炒店客人，在旁埋伏監控，直到11時許見時機成熟破門攻入豪宅2樓，逮獲楊姓老闆及荷官等3人，意外發現有SBL台啤球星成力煥及多名富二代涉賭。

▲▼三重警搗破富二代德撲賭場，SBL台啤球星也涉賭。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲三重警搗破富二代德撲賭場，SBL台啤球星也涉賭。（圖／記者陳豐德翻攝）

27歲的賭場楊姓老闆家境優渥，還領有美國公民身分，因為新冠肺炎疫情全世界延燒，他選擇待在台灣防疫，閒暇期間包下新北市三重區的一間豪宅，作為德州撲克賭場，並找來許多富二代好友聚賭，眾多公子哥都衝著「法律系美女荷官」上門，要一飽眼福。

三重警方掌握線報，發現該賭場疑似是從台北市入侵轄內，經多日探查蒐證，由偵查隊長及厚德派出所長帶隊，16員警在豪宅旁的熱炒店佯裝是酒客，實際上則是持續埋伏監控，晚間11時許等到老闆等人入內後，見時機成熟攻堅破門，讓富二代們及美女荷官全都嚇得乖乖坐在座位上。

▼現場查扣賭具及籌碼。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼三重警搗破富二代德撲賭場，SBL台啤球星也涉賭。（圖／記者陳豐德翻攝）

經查，現場共查獲楊姓老闆、謝姓荷官及把風等3人，賭客則19人，其中1人更是SBL台啤球星成力煥讓警方大吃一驚，查扣總賭資新台幣32萬4500元、抽頭籌碼1萬1850元、賭客籌碼共29萬1550元，全案依照賭博及社會秩序維護法送辦。

SBL台啤球星成力煥隨後他也在個人社群發表公開聲明，坦承涉入賭局，隨後遭警方破門，並配合一切搜查與蒐證。成力煥也強調，「自己對於分內工作向來投入101%努力，對於發生此事深感抱歉，也將對於球隊後續懲處無條件接受。」隨後台啤也宣布將他開除。

▼SBL台啤球星成力煥因至德州撲克賭場聚賭遭逮。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼SBL台啤球星成力煥因至德州撲克賭場聚賭遭逮。（圖／記者陳豐德攝）

▼成力煥驚傳涉賭遭逮，公開發表聲明致歉。（圖／籃協資料照）

▲2020.01.11 台啤vs九太，于煥亞、賽森（Franklin Session）、蘇奕晉、周伯勳、成力煥、朱億宗、陳兆豪、黃泓瀚。（圖／籃協提供）

▼成力煥坦承涉入德州撲克賭局被捕，強調球隊的懲處無條件接受。（圖／翻攝自SBL球星成力煥社群）

▲▼成力煥坦承涉入德州撲克賭局被捕，強調球隊的懲處無條件接受。（圖／翻攝自SBL球星成力煥社群）

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