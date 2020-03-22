三重男返台偷跑夜店！警一看竟是「居家檢疫對象」 現場畫面曝光

記者柯沛辰／台北報導

新北市三重35歲黃姓男子3月中旬從柬埔寨返國，卻不遵守居家檢疫規定，在22日凌晨跑到台北市東區夜店狂歡，不料碰上大安分局擴大臨檢，當場將他查獲。新北市衛生局獲報後，從重裁罰100萬元，並將黃男送往集中檢疫場強制安置。

台北市大安警分局22日清晨擴大臨檢，利用M-Police系統清查身分，結果臨檢一名黃姓男子時，才輸入身分證字號，螢幕上立刻跳出紅色大字「居家檢疫／隔離對象」。原來，黃男家住三重，剛從柬埔寨回國，但在家待不到一個禮拜就出門趴趴走。

▲黃男偷跑夜店，警一查竟是「居家檢疫對象」。（圖／東森新聞）

由於柬埔寨旅遊警示已升級至第三級，黃男返國後依規定必須居家檢疫14天，如今上夜店被逮，不僅是首例遭警用電腦查獲的違規者，也被新北市衛生局從重開罰100萬元，並強制安置。

新北市衛生局表示，夜店是密閉空間，加上男子違反規定外出，已經從重裁處，呼籲民眾為了自己也為了他人，居家檢疫14天期間內不得外出，違者可重罰10萬至100萬元。

▲▼警用系統跳出紅色警示「居家檢疫對象」。（圖／東森新聞）

看更多...



爆出最新威脅！ 陳時中揭「3例本土個案」感染源不明...一度令人擔憂

口罩飆漲一片萬元！第一線醫護嚴重不足 西班牙衛生部長哭了