因應新冠肺炎　台南市環保局配合市府同步防疫演練3天

▲針對市府進行防疫管制的演練，環保局成立因應新冠炎疫情人力運用及辦公場所相關措施因應小組，25日同步配合市府啟動防疫演練3天。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

新冠肺炎疫情升高，市長黃偉哲於新冠肺炎一級指揮中心會議，要求3月25-27日，一連3天，針對市府進行防疫管制的演練，環保局已於日前成立因應新冠炎疫情人力運用及辦公場所相關措施因應小組，25日同步配合市府啟動防疫演練，針對對外洽公單位，於環保局大門口成立專責窗口立即處理民眾的申辦案件。

市長黃偉哲特別指示，對於疫情應該「超前部署、防疫優先、人員分流、空間整備」，為預防因應武漢肺炎疫情擴大，因此責成相關單位務必落實執行，避免可能導致辦公場所或人員遭隔離，影響公務運作，確保公務能正常運作，服務市民不中斷，因此環保局將民眾較多申辦之業務，於大門口成立專責辦理窗口，立即協助民眾申辦案件。

環保局長謝世傑表示，局針對人員分流，空間整備已於日前模擬演練多次，25日起，即於環保局大門口設置相關業務的單一窗口，如資收大軍申請，廢四機聯單提送及空汙費繳納等民眾較常申辦之業務，專人專責立即處理，其他業務由單一洽公窗口，針對業務請相關承辦人員至大口協助民眾處理，已於大門口同時4個服務櫃台同步服務，人員配置、場地實測，電話及相關電腦設備均已建置。

環保局進一步表示，依市長指示，演練期間為3月25日（星期三）至3月27日（星期五），共有三天。管制措施如下：1、演練期間，洽公市民於大門口先行量測體溫後，於大門口專責櫃台受理。2、外送物品或餐飲，統一於大門口領取，禁止進入局內。3、受邀開會者（請攜帶開會通知單），相關事項拜會及廠商議價、 開標者，請於洽公區「實名」登記，(請攜帶佐證證件)，始可進入環保局，進入環保局請隨時配戴口罩。4、環保局人員應憑識別證進出。

黃偉哲市長表示，全球疫情越來越加嚴峻，市府辦公單位防疫措施應該更加升級，這次特別責成本府相關單位，利用現有空間，重新整備，模擬更嚴格的管制措施，以確保公務確實運作，且服務市民下，事先做好風險管理，保護全體市民並同時呼籲呼籲民眾，多利用線上申辦與電話洽詢，減少出入公共場所，守護你我健康。

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