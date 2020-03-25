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雲端最前線／居家檢疫趴趴走！M-Police一掃秒抓人

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新聞節目中心／綜合報導

截至24日下午三點，全台居家隔離1400多人、居家檢疫則有4萬多人，如何防止這些人趴趴走，成了最大考驗。其中新北市人數最多，市長侯友宜說出重話，不只要重罰一百萬，更考慮公布姓名，台北市副市長黃珊珊也贊同。除了衛生機關的努力外，為了加強防疫，警察也在M-Police系統加入檢疫相關資料，趴趴走無所遁形，節目現場示範。《雲端最前線》25日邀請台北市議員李柏毅、台北市三張犁派出所所長林俊燁、台北市文山區民政課長高珮芬以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲侯友宜慰問居家檢疫第一線同仁。（圖／記者羅婉庭攝）

▲侯友宜慰問居家檢疫第一線同仁。（圖／記者羅婉庭攝）

雖然政府極力防堵，仍傳出多起居家隔離、檢疫者外出趴趴走案例。國道七隊日前就在國道3號攔查一輛行車不穩的轎車，赫然發現陳姓男駕駛是被列為居家檢疫的對象，員警立即通報其戶籍地相關單位，責令陳男立即返家。陳男從離家到返家共5個小時，卻把檢疫手機放在家裡，明顯有刻意行為，恐面臨重罰，這也是國道首度查獲居家檢疫者趴趴走的案例。

為了因應新冠肺炎（COVID-19），政府管制措施隨之提升，但也引發是否有法源依據質疑，各界討論聲不斷。日前除了律師界、民眾黨團提出質疑外，時代力量黨團24日提出「紓困特別條例」部分條文修正草案，匡列出何謂必要之應變處置，且明定這些應變措施必須經行政院核定後才能發布，事後也要由立法院進行追認。總召邱顯智表示，現行特別條例立法密度不足，且過度空白授權，為避免過度侵害人民權利，才提出修法。登上《雲端最前線》一同揭秘。

《ETtoday筋斗雲》

《ETtoday新聞雲》

《播吧》

關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周一至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

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