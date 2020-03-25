把關土壤及地下水環境品質　台南市環保局定期監測

▲台南市環保局為了確實掌握轄區內土壤及地下水品質狀態，定其辦理轄內38處土壤及29處地下水定期監測作業，防治土壤地下水污染，提升環境品質。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市環保局為了確實掌握轄區內土壤及地下水品質狀態，依照「土壤及地下水污染整治法」第6條第1項規定，辦理轄內38處土壤及29處地下水定期監測作業，防治土壤地下水污染，提升環境品質，增進國民健康與福祉。

市長黃偉哲表示，市府團隊維護土壤及地下水環境資源，追求永續發展，對於有土壤或地下水污染之虞之場址，即進行查證，並依相關環境保護法規管制污染源及調查環境污染情形，當污染物超過管制標準時，公告列管為污染「控制場址」或「整治場址」，並釐清污染原因，追查污染責任，要求污染行為人應進行污染整治，確保土壤及地下水品質及資源永續利用，維護國民健康。

環保局長謝世傑說明，監測結果達管制標準，依據環保署「土壤及地下水污染事件應變處理參考手冊」，將立刻派員至現場勘查，研判污染情況，清查污染來源，追究污染責任，盤查周遭敏感受體情形，必要時採取包括４大範疇「污染程度初判及通報」、「查證作業」、「應變作業」、「結案作業」緊急應變處理作業，為民眾把關土壤地下水環境狀況。土壤及地下水定期監測數據公布於網頁公開資訊(https://data.tainan.gov.tw/organization/env)，歡迎民眾共同關心環境。

台南市環保局呼籲民眾應作好土地管理，倘發現身邊有土壤或地下水污染現象應即時打環保公害陳情專線0800-066666，該局將派員至現場查察；另土地租借給業者時，應確認使用行為，避免不法業者回填污土，並遵守善良管理人注意義務，定期巡查閒置土地並設置圍籬，杜絕土壤污染情事。

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