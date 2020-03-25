陳柏惟點名馬英九：香港人來台當兵不只有先例「還當過總統」





▲立委陳柏惟。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

台灣基進黨立委陳柏惟24日在立法院質詢時提到，可用「徵召香港人來台當兵」的方式來聲援香港，讓港人取得公民權，增加台灣的勞工人數，相關說法一出引發熱議。陳柏惟25日受訪時強調，港人來台當兵不只有先例，香港人還「當過總統」，直接點出前總統馬英九。

「港人來台當兵」說法引發爭議，台灣基進黨強調，這個主張並非首次出現，台灣基進黨去年「反送中」期間就曾表示，能效仿美國徵兵制度，開放香港抗爭者來台從軍，填補台灣短少的兵源，「每位從軍者都是英勇、有鬥志的反中共鬥士。」

陳柏惟25日受訪時表示，國防軍事招募相關法條，本來就有外國人可以當志願役的專案條例，香港比較特別有僑民身分，事實上他們要入籍台灣，也必須要當義務役士兵，不過，香港人來台灣要當志願役要設籍滿20年，移民法香港人要入籍台灣人也要有600萬投資移民。

陳柏惟強調，要表達的重點是，這已經不是先例，「香港人來台灣當兵不只當過，還當過總統。」他說，只是希望正常化，讓港澳關係是國與國的關係，能夠在法制上方向合理一點，在台灣當兵會不會得到軍事機密，當過兵的男生都應該了解，最後還要加上忠誠制度考試。

針對「香港人來台灣當兵不只當過還當過總統」說法是否是針對馬英九，陳柏惟回應，「是啊是啊」。他也再度強調，如果是壞人想滲透台灣，不會想走這個路線，因為審查會是前所未有的嚴格。