「香港人來台當兵」反送中時就提出！台灣基進：抗爭者都英勇有鬥志

▲台灣基進黨立委陳柏惟。（圖／記者林敬旻攝）



記者蔡紹堅／綜合報導

台灣基進黨立委陳柏惟24日在立法院質詢時提到，可用「徵召香港人來台當兵」的方式來聲援香港，讓港人取得公民權，增加台灣的勞工人數。這個主張並非首次出現，台灣基進黨去年「反送中」期間就曾表示，能效仿美國徵兵制度，開放香港抗爭者來台從軍，填補台灣短少的兵源，「每位從軍者都是英勇、有鬥志的反中共鬥士。」

▼香港抗爭者敲碎石塊，準備用以丟擲警察。（圖／記者黃彥傑攝）



香港「反送中」期間發生許多警民衝突，當時台灣有部分人士主張通過「難民法」來庇護香港抗爭者。台灣基進黨當時也參與討論，指在目前的憲政體制下，《難民法》不適用港澳人士，且就算開放政治庇護，在沒有良好「背景審查」的情況下，容易被中共利用為滲透的破口。

台灣基進黨並提出了「以兵役作為庇護」的主張，表示台灣可以效仿美國徵兵制度（MAVNI）的精神，開放香港抗爭者可來台從軍，經過五年兵役後，可取得永久居留。

▼香港抗爭者被警方制伏。（圖／記者黃彥傑攝）



台灣基進黨認為，「以兵役作為庇護」有五個好處，首先，是能填補台灣短少的募兵兵源，幫香港也幫助台灣的國防；第二，是可在五年兵役的緩衝期間，進行充分的背景與忠誠審查；第三，是這段期間可成為香港移民的社會融入過程；第四，是提供香港抗爭者一個後撤的機會；第五，若為真的香港抗爭者，每位從軍者都是英勇、有鬥志的反中共鬥士。

台灣基進黨還提到，幫助香港，不只希望能夠「聲援」反送中運動，他們不斷思考的方式，就是如何幫助香港人，也能夠幫助台灣自己的方式，「抗中，需要更多的智慧，需要更踏實堅定的腳步。」

▼「台灣基進」去年就提出香港人來台當兵的主張。（圖／台灣基進）



值得注意的是，與台灣男性有兵役義務的情況不同，自從回歸之後，香港人一直以來都沒有辦法「當兵」，當地防務都由駐港解放軍負責，這是根據《香港特別行政區基本法》第十四條第一款規定，「中央人民政府負責管理香港特別行政區的防務。」也因為這樣，香港人繳納的稅收不需撥作「軍費」使用。

▼香港防務回歸後都由駐港解放軍負責。（圖／視覺中國）