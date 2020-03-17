　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

解放軍機夜航台海　陳柏惟開酸「家裡失火還硬要BD啊蠻王」⋯網朝聖：請問牌位

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 。（合成圖／翻攝自陳柏惟臉書、英雄聯盟官網）

▲陳柏惟用《英雄聯盟》術語比喻解放軍夜航台海，直喊「主堡失火了別BD了！ 」。（合成圖／翻攝自陳柏惟臉書、英雄聯盟官網）

記者蘇晟彥／綜合報導

近日新冠肺炎（COVID-19）疫情緊張，但根據國防部證實，解放軍在16日21時罕見於在台灣西南方海域進行夜航訓練，讓新科立委陳柏惟不禁在臉書上用英雄聯盟術語表示，「家裡主堡失火，還是硬要BD的蠻王（註一），幫檢舉」，貼近年輕玩家的用語引起許多網友朝聖大讚還問，「請問柏惟可以跟我打LOL嗎？」

經國防部證實，解放軍在16日21時左右，罕見於夜間在台灣西南方海域進行夜航訓練，國軍戰機緊急升空攔截，夜航台海的包括空警-500、殲-11等軍機，這也是首度證實解放軍戰機，在台海中線附近實施夜航。

此舉卻讓陳柏惟不禁在臉書轉發新聞表示，「家裡主堡失火（中國疫情嚴重），還是硬要BD的蠻王（硬要軍機夜航擾台），幫檢舉」，以《英雄聯盟》英雄泰達米爾（蠻王）做比喻，意思是指遊戲中泰達米爾通常都以分推為主，但往往家裡主堡都要爆炸了，沒有發育起來的蠻王卻還是硬要BD（Back Door，意指開後門），根本就是4v6，很容易輸掉比賽，求幫檢舉，認為現階段先將疫情的事情處理好，再談下一步吧。

對此，網友看了紛紛大讚說，「真男人，懂嘴」、「你確定是蠻王，現在比賽都不出了？」、「可以去打世界冠軍賽了？而且今年在上海舉辦」、「只硬五秒剩下就要GG啦！」、「請問牌位？可以++？？」，在粉專上引爆一波討論，甚至陳柏惟還回覆網友說，「看這粉專應該是直播主。」

 ▼新科立委陳柏惟使用《英雄聯盟》術語比喻，讓網友瘋狂大讚。

＊註一 泰達米爾：Dota遊戲《英雄聯盟》著名上路角色，其特色為血量越低攻擊越高，累積怒氣值可以加成爆擊機率，因為本身無控場技能，加上大絕可以維持5秒不死，大多以上路分推、偷拆作為主要戰鬥目標，但在低端場中大多數蠻王只會單幹，以為自己5秒不死就是無敵，往往第一座塔都拆不掉，對手就憑藉4v5的優勢推到主堡，但鐵牌玩家只會回應，「你沒看到我在偷拆？」

 ▼陳柏惟曾和知名特！主播打過英雄聯盟。（影片取自Youtube，如遭刪除請見諒）

ET快訊
「在不瘋狂」全團解約只剩巴巴烙　卡3年合約傻眼：我最後才知道
快訊／新北里長鞠躬道歉　哽咽「有人叫我去死」
案75南部某國立大學生未進校園上課　校方：解除停課通知
新冠肺炎新增10例境外移入　6人為旅行團群聚感染
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

接任國民黨副秘書長　顏寬恒：承先啟後、促成不同世代合作

政府禁出國針對師生？沈富雄：好欺負、好管

解放軍機夜航台海　陳柏惟開酸「家裡失火還硬要BD啊蠻王」⋯網朝聖：請問牌位

新冠疫情衝擊全球經濟　李貴敏批：內閣對國際險峻情勢根本無感

費鴻泰喊「送兒童口罩當兒童節禮物」　蘇貞昌：算算看做得到才敢答應

為一句話簽「救扁二法」？　賴品妤澄清：完全與陳水扁無關

高中職以下禁出國法源惹議　林昶佐建請蔡英文發布緊急命令

禁出國引法律口水戰　林昶佐盼總統發「緊急命令」防疫

花蓮0206震災採購案花費逾千萬　監察院提案糾正有重大違失

單日往返3級警示國爽領津貼？沈富雄爆：我身邊就有

蘭嶼岸邊助跑跳海中兌現承諾！　王世堅：誠信是做人最基本原則

居家檢疫偷跑台南23歲男抓到了 竟是到高雄「遶境扛轎」賺外快

《青春2》奇葩女團現身...全場笑炸 蔡徐坤大讚：無法不喜歡她們　

男女對唱八三夭《想見你想見你想見你》　加入《Someday or One Day》..太喜歡惹！

婁峻碩曾靠「幫凡凡拍片」維持收入　2人LINE對話..無數的「辛苦了」互相勉勵

遭逼下跪！女藥師還原事發經過「對不起造成大家困擾...」

機票很便宜！出國「騙在台灣玩」 回來確診...網友氣爆：全公司GG

忙中有錯！警錯把酒精當成額溫槍 熱心哥到派出所報案慘遭酒精噴臉

魔術師「穿透下爪」取走戰利品！網紅驚拍玻璃：爪子直接飛出來

宋智孝《Gashina》跳完姜虎東傻眼XDD　ACE→遊戲黑洞..答題全撿漏

接任國民黨副秘書長　顏寬恒：承先啟後、促成不同世代合作

政府禁出國針對師生？沈富雄：好欺負、好管

解放軍機夜航台海　陳柏惟開酸「家裡失火還硬要BD啊蠻王」⋯網朝聖：請問牌位

新冠疫情衝擊全球經濟　李貴敏批：內閣對國際險峻情勢根本無感

費鴻泰喊「送兒童口罩當兒童節禮物」　蘇貞昌：算算看做得到才敢答應

為一句話簽「救扁二法」？　賴品妤澄清：完全與陳水扁無關

高中職以下禁出國法源惹議　林昶佐建請蔡英文發布緊急命令

禁出國引法律口水戰　林昶佐盼總統發「緊急命令」防疫

花蓮0206震災採購案花費逾千萬　監察院提案糾正有重大違失

單日往返3級警示國爽領津貼？沈富雄爆：我身邊就有

2020台灣Fender代言人出線　「大象體操」凱婷受邀擔任

「元富FinTeach 」校園金融教育贊助開跑　總贊助金120萬

學生手工辦豪華告別式！　網友見死者笑爛：被耽誤的殯葬奇才

錢沒有不見　只是變成另一種樣子　存不到錢的7個理由中肯到落淚

不斷更新／法國、瑞士關閉邊境！義大利郵輪「耀目號」1乘客染疫死亡

接任國民黨副秘書長　顏寬恒：承先啟後、促成不同世代合作

國家隊之一！最大軸承商「東培工業」　縮短口罩製程達成日產千萬片

爸海邊燦笑拍手迎飛撲　汪衝到面前「路過」空氣突然安靜

香港失去25年「全球最自由經濟體」寶座　被新加坡取代！

保時捷釋出「跑車殺手」911 Turbo S詳細影片　先進配備一次看

廣場舞先停！阿嬤群跳幹大事 動作神到位網笑：薑是老的辣

政治熱門新聞

獨／新北里長：出發時疫情不嚴重　3點抵台將「就地解散」

獨／新北里長揪20人照遊西班牙 早一步出發「返台可領1萬4居家檢疫補助」

里長遊歐團明晚抵台！民政局清查全市里長

里長揪20人團遊西班牙　新北市府回應了

台灣將宣布禁止入境？陳時中回應了

帶團遊西班牙遭批　新北女里長認錯：很抱歉造成軒然大波

快訊／侯友宜怒：這種時候還去疫區趴趴走！

快訊／新北里長團抵達曼谷轉機　路徑涵蓋2三級警示國家　

名嘴指「大陸抗疫成功」　怒轟：台灣假裝看不到

陳時中：未來案例一定會持續增加

罷韓連署書高票冠軍在現租處！韓國瑜說謝謝

十面埋伏！綠委建議：入境不分國籍一律隔離14天

摩洛哥5團、秘魯40人回台受阻　外交部緊急協調航空公司返國班機

陳其邁千字解析口罩實名制流行病學

更多熱門

相關新聞

議員遭起底共用LOL帳號歷史後退選

議員遭起底共用LOL帳號歷史後退選

精彩度不輸台灣大選的韓國國會選舉即將於 4 月登場，包含執政黨在內共有 5 黨競逐，選前部分在野勢力急統合，已經足夠打亂各政黨競選策略，沒想到一齣發生在 6 年前的《英雄聯盟》風波，還能對政局有所影響。

解放軍殲-11夜間飛行「台灣西南海域」

解放軍殲-11夜間飛行「台灣西南海域」

﻿新冠是美軍對中的生物病毒戰？

﻿新冠是美軍對中的生物病毒戰？

東風-26帥照毀了！　自黏膠帶外加海綿... 軍事迷崩潰「殺氣去哪了？」

東風-26帥照毀了！　自黏膠帶外加海綿... 軍事迷崩潰「殺氣去哪了？」

張競／3千名解放軍潛入菲律賓？

張競／3千名解放軍潛入菲律賓？

關鍵字：

陳柏惟解放軍台海英雄聯盟蠻王

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／南部某國立大學「發現疑似病例」

高雄3人跟團爽玩土耳其返國3日確診

中和里長臉書遭截圖　爽打卡照片曝光

獨／新北里長：出發時疫情不嚴重　3點抵台將「就地解散」

土耳其團高雄3確診　趴走五甲路是假消息

與宋慧喬同時爆紅！她淪三級片女角

靈媒12年預言新冠肺炎！「2020爆致命肺炎」：10年後會再發生

快訊／新冠肺炎再添10例創新高！

是她突下跪！婦人女兒喊冤反控先收健保卡　藥師夫回應了

汪異常叫滿嘴口水　她查真相痛哭

義大利人搶買糧食！冰箱剩「鳳梨披薩」

美新冠肺炎疫苗　第一針注射了

17例全部境外移入　台人打壞好牌

獨／新北里長揪20人照遊西班牙 早一步出發「返台可領1萬4居家檢疫補助」

他2年後又巧遇哀怨汪性感顧機車

更多

最夯影音

更多
蘭嶼岸邊助跑跳海中兌現承諾！　王世堅：誠信是做人最基本原則

蘭嶼岸邊助跑跳海中兌現承諾！　王世堅：誠信是做人最基本原則
居家檢疫偷跑台南23歲男抓到了 竟是到高雄「遶境扛轎」賺外快

居家檢疫偷跑台南23歲男抓到了 竟是到高雄「遶境扛轎」賺外快

《青春2》奇葩女團現身...全場笑炸 蔡徐坤大讚：無法不喜歡她們　

《青春2》奇葩女團現身...全場笑炸 蔡徐坤大讚：無法不喜歡她們　

男女對唱八三夭《想見你想見你想見你》　加入《Someday or One Day》..太喜歡惹！

男女對唱八三夭《想見你想見你想見你》　加入《Someday or One Day》..太喜歡惹！

婁峻碩曾靠「幫凡凡拍片」維持收入　2人LINE對話..無數的「辛苦了」互相勉勵

婁峻碩曾靠「幫凡凡拍片」維持收入　2人LINE對話..無數的「辛苦了」互相勉勵

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面