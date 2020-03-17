解放軍機夜航台海　陳柏惟開酸「家裡失火還硬要BD啊蠻王」⋯網朝聖：請問牌位

▲陳柏惟用《英雄聯盟》術語比喻解放軍夜航台海，直喊「主堡失火了別BD了！ 」。（合成圖／翻攝自陳柏惟臉書、英雄聯盟官網）

記者蘇晟彥／綜合報導

近日新冠肺炎（COVID-19）疫情緊張，但根據國防部證實，解放軍在16日21時罕見於在台灣西南方海域進行夜航訓練，讓新科立委陳柏惟不禁在臉書上用英雄聯盟術語表示，「家裡主堡失火，還是硬要BD的蠻王（註一），幫檢舉」，貼近年輕玩家的用語引起許多網友朝聖大讚還問，「請問柏惟可以跟我打LOL嗎？」

經國防部證實，解放軍在16日21時左右，罕見於夜間在台灣西南方海域進行夜航訓練，國軍戰機緊急升空攔截，夜航台海的包括空警-500、殲-11等軍機，這也是首度證實解放軍戰機，在台海中線附近實施夜航。

此舉卻讓陳柏惟不禁在臉書轉發新聞表示，「家裡主堡失火（中國疫情嚴重），還是硬要BD的蠻王（硬要軍機夜航擾台），幫檢舉」，以《英雄聯盟》英雄泰達米爾（蠻王）做比喻，意思是指遊戲中泰達米爾通常都以分推為主，但往往家裡主堡都要爆炸了，沒有發育起來的蠻王卻還是硬要BD（Back Door，意指開後門），根本就是4v6，很容易輸掉比賽，求幫檢舉，認為現階段先將疫情的事情處理好，再談下一步吧。

對此，網友看了紛紛大讚說，「真男人，懂嘴」、「你確定是蠻王，現在比賽都不出了？」、「可以去打世界冠軍賽了？而且今年在上海舉辦」、「只硬五秒剩下就要GG啦！」、「請問牌位？可以++？？」，在粉專上引爆一波討論，甚至陳柏惟還回覆網友說，「看這粉專應該是直播主。」

▼新科立委陳柏惟使用《英雄聯盟》術語比喻，讓網友瘋狂大讚。

＊註一 泰達米爾：Dota遊戲《英雄聯盟》著名上路角色，其特色為血量越低攻擊越高，累積怒氣值可以加成爆擊機率，因為本身無控場技能，加上大絕可以維持5秒不死，大多以上路分推、偷拆作為主要戰鬥目標，但在低端場中大多數蠻王只會單幹，以為自己5秒不死就是無敵，往往第一座塔都拆不掉，對手就憑藉4v5的優勢推到主堡，但鐵牌玩家只會回應，「你沒看到我在偷拆？」

▼陳柏惟曾和知名特！主播打過英雄聯盟。（影片取自Youtube，如遭刪除請見諒）