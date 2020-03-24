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彰化有2261人可領防疫補償金　首日無人申請

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▲彰化縣防疫補償金開始申請。（圖／彰化縣衛生局提供）

▲彰化縣防疫補償金開始申請。（圖／彰化縣衛生局提供）

記者唐詠絮／彰化報導

新冠肺炎全球大爆發，台灣至今累計確診人數195例，彰化縣佔7例，目前居家檢疫人數為2160人，居家隔離也從8人增加到106人，其中有5人違反規定四處趴趴走被開罰外，其他均能可線上、紙本郵寄或臨櫃等方式提出申請補償金。
 

昨天開放申請首日，沒有人申請，處長王蘭心強調，申請期限2年，依據中央補償制度可以往前追溯到1/15日，符合申請條件者期限之內都可提出。

彰化縣籍20日第6位確診案例，為120案是23歲去法國當交換學生，2019年8月出國，3/2至3/4日前往巴黎旅遊，3/14起出現咳嗽、喉嚨不適、全身倦怠等症狀，3/18返國機場檢疫時，症狀持續且發燒到38度，收治北部醫院負壓病房隔離中，個案未返回彰化，在彰化縣沒有接觸者。

衛生局長葉彥伯說，彰化縣外籍移工有5萬餘人，其中以東南亞居大多數，23日新增的確診案例，是一名女性到菲律賓經商染疫，對此彰化縣勞工處也清查，縣內自3/7-3/18期間返台之東南亞外籍移工約400餘名，其中約八成五為企業雇主，彰化縣超前部署，免接觸已在台工作之外籍移工或本國人員，呼籲在此期間入境的外籍移工都必須進行14天的居家檢疫。

為了鼓勵民眾配合防疫政策，遵守防疫各項規定，中央依據嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例規定，受隔離或檢疫者或及其照顧者，每人按日發給1000元防疫補償金，另對於為照顧生活不能自理的受隔離或檢疫者而請假等的家屬亦提供補償。

申請期間及方式：
1.受隔離檢疫者，自3月23日起開放受理申請。
2.照顧者，自3月31日起開放受理申請。
3.民眾可線上、紙本郵寄或臨櫃等方式提出申請。
(1)線上申請：手機掃描QRCode或輸入網址(https://swis.mohw.gov.tw/covidweb/)連結至申請頁。
(2)紙本郵寄：備齊文件寄至(50010)彰化市中興路100號6樓(社會處-申請防疫補償金)
(3)臨櫃申請：請洽結束隔離或檢疫時所在地之鄉鎮市公所。

我沒有遲到，是時間遲到了！
 

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