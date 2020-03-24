減輕網路負荷！科技巨頭調降歐洲影片畫質　臉書限制措施擴展至拉丁美洲

▲為紓解社群平台壓力，臉書在歐洲及拉丁美洲祭出限制影片畫質措施。（圖／路透社）

記者王曉敏／綜合報導

新冠肺炎疫情蔓延，在家上班上課的人數激增，為紓解社群平台壓力，臉書日前已降低歐洲地區平台用戶的影片畫質。隨著疫情逐漸蔓延至拉丁美洲，臉書稍早宣布將限制畫質措施推廣至中拉丁美洲市場。

為控制新冠肺炎病毒傳播，許多國家與地區紛紛祭出居家隔離措施，多數學生與企業員工也開始在家上學、辦公，家用網路需求因此大幅提升對部分國家或地區的網路流量造成極大負擔。為此，歐盟開始鼓勵使用者主動將影片觀看選項先轉為標準畫質，同時也鼓勵業者針對歐洲市場施行降低串流流量的政策。

此前，包括Netflix、蘋果、Disney、亞馬遜及YouTube等科技公司日前已陸續響應歐盟呼籲，降低歐洲地區的影音內容流量，臉書也宣布跟進調降社群網站臉書及Instagram 的影片畫質。而稍早前，臉書又宣布將限制畫質措施推廣至拉丁美洲，以「減輕任何潛在的網路壅塞問題。」

除此之外，巴西串流平台GloboPlay今日也宣布，自4月起將暫停4K與FullHD高畫質的影音串流，以維護巴西的網路基礎設施，也讓更多人能存取內容。

被問及是否跟進時，Netflix則表示將持續與世界各地的網路服務供應商及政府合作，「在必要時將這些更動（限制畫質措施）應用於其他地方。」