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美軍連日現身南海操演　大陸國防部氣炸回應：雙方官兵生命安全危害者

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▲▼據美國太平洋艦隊官方3月15日發布的消息，美國海軍西奧多·羅斯福號航母戰鬥群於3月15日在南海海域航行，並與美國海軍的美利堅號兩棲攻擊艦展開聯合訓練。。（圖／取自USPACFLT網站）

▲美國海軍羅斯福號航母戰鬥群於3月15日在南海海域航行，並與美國海軍的美利堅號兩棲攻擊艦展開聯合訓練。（圖／取自USPACFLT網站）

記者林彥臣／綜合報導

美軍的「美利堅號」（USS America LHA-6）兩棲突擊艦、「吉佛茲號」（USS Gabrielle Giffords LCS-10）濱海戰鬥艦，以及艦上搭載的F-35B隱形戰鬥機，3月以來接連在南海巡航操演。對此大陸國防部回應表示，美國破壞南海和平穩定，是雙方一線官兵生命安全的危害者。

根據大陸官媒《環球時報》報導，據長期追踪美國軍機動向的社交帳戶Aircraft Spots發布的消息顯示，當天一架編號為64-14847的美國空軍RC-135U電子偵察機在南海上空飛行，隨後返回了駐日美軍嘉手納空軍基地。這是美國軍機於18日闖入南海空域後，連續兩天在南海「秀肌肉」。

連日來，美國海軍艦船在南海頻繁活動，打著「航行自由」的幌子在南海秀肌肉。據美國國防部3月10日發布的消息，美國海軍麥坎貝爾號（USS McCampbell DDG-85）驅逐艦當天還擅自闖入中國西沙領海。

▲▼美國海軍曝光麥坎貝爾號（USS McCampbell）驅逐艦駛入南海畫面。（圖／取自U.S. Navy Twitter）

▲美國海軍曝光麥坎貝爾號（USS McCampbell）驅逐艦駛入南海畫面。（圖／取自U.S. Navy Twitter）

解放軍南部戰區在3月11日進行了回應。南部戰區新聞發言人李華敏大校表示，3月10日，美軍麥坎貝爾號驅逐艦擅自闖入中國西沙領海。中國人民解放軍南部戰區組織海空兵力全程對其跟踪監視、查證識別，並予以警告驅離。美方打著「航行自由」的幌子，一而再、再而三地在南海秀肌肉、挑釁滋事。這是違反國際法規則的霸權行徑，是威脅南海地區和平穩定的禍亂之源。中國對南海諸島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，中國軍隊時刻保持高度戒備，採取一切必要措施，堅決捍衛國家主權安全，堅決維護南海地區和平穩定。

國防部新聞發言人任國強大校此前也對美艦在南海的動作回應稱，事實一再證明，美方是國際法和國際規則的破壞者，是南海和平穩定的攪局者，是雙方一線官兵生命安全的危害者，是中美兩國兩軍關係的麻煩製造者。中國軍隊將一如既往，採取一切必要措施，捍衛國家主權安全，捍衛南海和平穩定。

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