不斷更新／紐約州染疫破2萬！全美病例猛爆性激增　快追上義大利歐美第2多

▲美國紐約州確診已經超過2萬例。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

全美疫情發展並不樂觀，截至美東時間23日中午至少已有超過3.5萬人確診感染，已經成為除中國大陸外、僅次於義大利的全球第二大疫區，其中光是紐約州就有超過2萬例確診，且確診數字仍在不斷激增，儼然是目前全美疫情風暴的最中心。

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紐約州長古莫稍早表示，紐約州一天之內新增超過5700例新冠肺炎確診病例，總確診人數增加至20,875例，其中至少157死亡。據悉，紐約超過1.2萬例患者居住在紐約市。

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