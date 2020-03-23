解放軍回應美軍南海試射飛彈？　日本防衛省：中國運-8預警機現身東海

▲解放軍運-8現身東海。（圖／翻攝自防衛省統合幕僚監部）



記者林彥臣／綜合報導

美軍今天釋出驅逐艦在南海試射飛彈的照片，但是日本防衛省統合幕僚監部晚間也釋出照片，解放軍的Y-8（運-8）早期預警機現身東海，航空自衛隊戰鬥機緊急升空伴飛。

統合幕僚監部令釋出的情報指出，令和2年3月23日，1架運-8早期預警機現身東海上空，航空自衛隊採取了戰鬥機緊急升空伴飛的對應措施。

▲解放軍運-8東海飛行路線。（圖／翻攝自防衛省統合幕僚監部）



同一天稍早，美國第七艦隊才也在臉書上，發出伯克級驅逐艦貝瑞號（USS Barry - DDG 52）罕見在南海試射飛彈的照片，而且戰鬥資訊指揮中心的操練也同步操演。

立委王定宇在臉書上針對美軍試射飛彈分析指出，「個人印象中，這應該是美軍首次在南海發射飛彈，在中共的大門口進行飛彈實射，是件嚴肅的事件，據此... ...中共的內部應該發生了什麼重大的事情，或是有情資顯示必須升級壓制中共軍隊的動作，台灣應該持續密切觀察、注意！」

▲第七艦隊在南海發射飛彈。（圖／取自U.S. 7th Fleet）



根據《中央社》報導，國防部智庫、國防安全研究院資源與產業研究所長蘇紫雲指出，美軍不曾在南海進行長距離飛彈測試，不管是航空、反艦都不曾過，而日前美國航艦及兩棲部隊曾在南海演練、甚至發射方陣快砲，這次的中程火力展示，對中國來說具有很明顯的意義。

蘇紫雲表示，中國目前仍深陷武漢肺炎疫情之苦，東部戰區疫情也相當嚴重，但仍派遣機艦擾台，加上美國在台協會主席莫健日前也曾建議台灣加強戰備，因此美軍配合在南海進行實彈演練，間接傳遞「就算美國目前傳出疫情，印太司令部仍準備好對應任何狀況」。

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