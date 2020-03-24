解放軍改裝4架「轟-6」　可搭載東風21-D反艦飛彈

▲解放軍東風-21D反艦飛彈，現在可以搭載於轟-6。（圖／路透社）



記者林彥臣／綜合報導

解放軍為了能夠在空中搭載大量反艦飛彈，傳出已經把4架轟-6型轟炸機改裝，可以搭載東風21-D反艦飛彈，這樣的改裝將會使部署在西太平洋的戰艦，尤其是航空母艦面臨很大的威脅。

根據美國媒體《國家利益》（The National Interest）報導，轟-6系列轟炸機是以蘇聯Tu-16為基礎進行研發，這次完成改裝的機型，是在中華人民共和國建政70周年大閱兵中首次亮相的轟-6N。

H-6N的機身下方有一個凹槽，可以容納非常大型的飛彈，東風21-D長30英尺，重約32,000磅（14,000公斤），它的彈頭為1200磅（544公斤），射程1300英里（約2100公里）。

▲轟-6經過改裝後，可以搭載東風21-D。（圖／日本航空自衛隊）



軍事專家約瑟夫特里維斯科（Joseph Trevithick）表示，這些轟炸機，目前至少有4架分配給中部戰區的解放軍轟炸機旅使用。

詹氏防衛雜誌報導指出，解放軍2019年9月在內蒙古阿拉善盟就在一個訓練場上，部署了至少12輛東風-26反艦飛彈的運輸載具，會有這樣的部署，主要是為了回應美軍在西沙群島海域附近進行的「自由航行」舉動。

中國在西沙群島的幾塊礁石上，建造人造島與軍事設施，台灣與越南等南海周邊國家都聲稱對該處海域擁有主權。

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