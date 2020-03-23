公寓住戶聚陽台敲鑼打鼓　印度總理帶頭為前線打氣

▲印度孟買民眾一起為醫護人員加油打氣。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

印度總理納倫德拉·莫迪（Narendra Modi）為了因應新冠肺炎疫情，在當地時間20日宣布，自22日上午7時至晚間9時，實施為期14個小時的禁足令，要求全國約14億民眾進行居家隔離，並希望在下午5時可以一起走到自家陽台或是門口，以拍手、敲鑼打鼓等其他方式，為前線醫護人員、衛生單位等為疫情付出的人士打氣，感謝疫情爆發以來的付出。

雖然鼓勵活動是自願性的，但許多印度公民在聽到這個活動後，都相當遵守並全力響應為前線人員打氣的活動，在22日當天，孟買一處公寓大廈還出現了拍手、搖旗吶喊、搖鈴、唱國歌、敲打廚具等行為。

莫迪在Twitter上呼籲，希望疫情期間國民在非必要情況下可以不要出門，盡量在家辦公，同時也謝謝前線人員為疫情做出的巨大貢獻。

The streets are empty but the resolve to fight COVID-19 is full. #JantaCurfew https://t.co/9fTjpbhjal — Narendra Modi (@narendramodi) March 22, 2020

截至23日上午9時，印度累計病例已達359例，其中有7人死亡，23人痊癒，目前印度政府已經授權各地方政府可以自行擴大封鎖區域，根據統計，至少已有23個省市和中央直轄區的82個縣市封城直到31日，禁止外面的車輛進入。

除了要防止疫情擴大，各國領袖也要擔心對經濟體系帶來的影響，印度總理莫迪（Narendra Modi）雖下令企業不准因疫情而調降員工薪資，且由財政部長希塔拉曼（Nirmala Sitharaman）領導成立新冠肺炎經濟應急工作小組，盡全力降低疫情危機帶來的經濟影響，但在境內運輸中斷、工廠停擺的情況下，是不是能撐過嚴峻的考驗還有待觀察。