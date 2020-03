公寓住戶聚陽台敲鑼打鼓　印度總理帶頭為前線打氣

▲印度孟買民眾一起為醫護人員加油打氣。(圖/路透)

記者楊庭蒝/綜合報導

印度總理納倫德拉·莫迪(Narendra Modi)為了因應新冠肺炎疫情,在當地時間20日宣布,自22日上午7時至晚間9時,實施為期14個小時的禁足令,要求全國約14億民眾進行居家隔離,並希望在下午5時可以一起走到自家陽台或是門口,以拍手、敲鑼打鼓等其他方式,為前線醫護人員、衛生單位等為疫情付出的人士打氣,感謝疫情爆發以來的付出。

雖然鼓勵活動是自願性的,但許多印度公民在聽到這個活動後,都相當遵守並全力響應為前線人員打氣的活動,在22日當天,孟買一處公寓大廈還出現了拍手、搖旗吶喊、搖鈴、唱國歌、敲打廚具等行為。

莫迪在Twitter上呼籲,希望疫情期間國民在非必要情況下可以不要出門,盡量在家辦公,同時也謝謝前線人員為疫情做出的巨大貢獻。

The streets are empty but the resolve to fight COVID-19 is full. #JantaCurfew https://t.co/9fTjpbhjal