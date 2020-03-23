防疫優先！南投縣長林明溱裁示：雙龍七彩吊橋延後開放

▲▼原訂4月1日開放啟用，南投縣信義鄉雙龍七彩吊橋，因新冠肺炎疫情嚴峻，縣務會議決定延後開放。（圖／南投縣政府提供）

記者張弘昌／南投報導

原訂4月1日開放啟用的南投縣信義鄉雙龍七彩吊橋，南投縣長林明溱23日在縣務會議，敲板定案延後開放，並將立牌禁止民眾進入。此外，即日起，進入南投縣府洽公民眾，也一律必須配戴口罩。

南投縣府23日縣務會議聚焦在新冠肺炎防疫大作戰。縣長林明溱指出，由於國際疫情日趨嚴峻，不少信義鄉雙龍在地民眾反映，十分擔心這個當口開放雙龍七彩吊橋，恐會湧進大量外來遊客，大幅增加新冠肺炎傳入部落的危險性，紛紛要求縣府延後開放。

經過縣府相關單位研商並與地方居民溝通後，決定順應民意及防疫優先的考量，確定取消4月1日開放雙龍吊橋的計畫。

林明溱縣長指出，目前雙龍吊橋仍封閉中，但因未開放沒有派駐管制人力，自行前往的民眾竟不顧危險攀爬進出，這種行為十分不可取，縣府除持續封閉吊橋門禁，也會立牌公告在開放前禁止進入，呼籲民眾不要再硬闖。

此外，即將登場的年度南投縣梅子節盛會，林明溱表示，為了防疫，也取消千人做梅DIY的大型活動，改採小型多梯次的體驗行程，並加強在活動期間做好消毒防疫措施。

南投縣府也做好第二辦公區的籌劃準備工作，並進一步提高維持縣府正常運作的防疫保護強度。即日起除維持洽公民眾均量額溫、實名登記外，也開始實施民眾洽公，必須配戴口罩才能進入縣府的新措施。

林明溱指出，目前縣內已對醫療機構及護理、老人福利等住宿式機構，嚴格採取禁止探視的措施，雖然可能造成不便，但一切都是為了防疫，畢竟長輩等族群都是最禁不起疫情衝擊的對象，相信在縣府團隊及全體縣民齊心努力下，南投縣能讓新冠肺炎威脅降到最低。

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