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國中生行兇畫面曝光！暴走持美工刀「進逼妥瑞兒」　路邊對峙60秒奪命

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記者張弘昌、莊智勝／南投報導

南投縣水里20日發生一起命案，16歲的劉姓國中生因手機遊戲而與患有妥瑞氏症的李姓同學發生口角，竟憤而擲出美工刀、劃破李生頸動脈，導致其失血過多慘死。如今監視器畫面曝光，當時劉生與李生在飲料店內發生口角，持刀的劉生憤而伸手推了李一把；而李生則是步步後退，雙方在馬路旁對峙約60秒，最後消失在監視器畫面的範圍中。

▲▼國中生行兇畫面曝光！暴走持美工刀「進逼妥瑞兒」　路邊對峙60秒奪命。（圖／讀者提供）

▲劉生（黃衣）手持美工刀追出飲料店，與李生在路邊對峙、步步進逼。（圖／讀者提供）

監視器畫面拍下，當時劉、李2人在飲料店內因手遊發生爭吵，身穿黃衣的劉生持刀走出店外，伸手朝著李生狠狠地推了數次；李生被逼著退出騎樓，走到馬路上，雙方在路邊展開對峙，期間劉生疑似揮刀劃傷李生左肩，李還低頭看了一下，隨後持續後退，而劉則快步追上，衝突過程還惹來路人側目，2人身影消失在監視器畫面中不久，旋即發生血案。

劉生向警方供稱，當時2人討論手機遊戲時就已經有些許不愉快，而李生還不斷譏笑他的綽號，因此才會想拿美工刀想嚇嚇對方，沒想到事態竟會如此嚴重。對於這一說法，死者家屬仍然抱持懷疑態度，表示李生平時彬彬有禮，不太可能會譏笑、挑釁同學，且若僅是丟擲美工刀，也不太可能會這麼嚴重。李生的叔叔、阿姨也表示，李生當時身穿襯衫，應會有美工刀割痕，但案發至今仍未見到該件血衣，目前警方正著手調查釐清。

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