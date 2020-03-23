雙北論壇談「這些」防疫合作　中央同意「疫調資訊互換」

▲黃珊珊受訪。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

雙北論壇即將在26日登場，北市副市長黃珊珊23日下午受訪透露，主要是SOP的共享，因為孩子可能在新北上課，但住在台北，相關疫調結果，中央同意兩城市可互相交換，因為雙北生活圈，知道整個疫調的全貌，才不至於有落差。

對於雙北論壇，黃珊珊說，大概10個案子，主要是SOP的共享，強化旅館作業、防災士的防疫規劃，共享教材運用方式，像是防疫專車的資源系統，北市是防疫小黃、新北是復康巴士，可以互相支援，退休醫護人員也在招募，雙北人力支援，民生物資萬一有狀況，雙北批發市場可以互相合作。

黃珊珊也說，雙北都有很多捷運乘客，捷運站管制也要一致，另外校園防疫的合作，因為孩子可能在新北上課，但他住在台北，相關疫調結果，其實是各自城市都有相關資訊，但沒有另一個城市的相關資訊，中央同意兩城市可互相交換，因為雙北生活圈，知道整個疫調的全貌，才不至於有落差。

對於是否封城有SOP，黃珊珊指出，封城的時候已經是中央無法控制的程度，也不是地方可以處理，也不用特別SOP，現在還是境外移入的情況，不用自亂陣腳，現在不會做這方面的模擬，不想造成社區混亂，民眾會更害怕，我們要務實，一步步往前走，依照中央安排。