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就是要辦伊甸電音趴！村民組人牆防疫爆衝突…業者冷嗆：聚集抗議不會染病？

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記者張弘昌、陳韻如／南投報導

新冠肺炎疫情台灣確診突破百例，造成人心惶惶，但南投縣國姓鄉水秀農場20日起，將接連舉辦3天「伊甸高原戶外音樂節」電音趴，屆時將會有不少外籍人士前往，讓在地鄉親惶恐不已。20日下午，有上百村民到農場外抗議，怒喊「停辦」，但主辦單位卻反控，「這樣抗議也有群聚感染疑慮」，拒絕停辦，場面相當火爆，一度失控。

▲▼村民聚集水秀農場抗議。（圖／記者張弘昌攝）

▲村民聚集水秀農場抗議。（圖／記者張弘昌攝）

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伊甸電音趴預訂3月20日到23日在國姓水秀農場舉辦，原本邀請瑞典知名DJ，但因歐洲疫情嚴重已取消來台，但仍有日本知名DJ將前來，原國外表演者有4名，目前剩下1名法國表演者。

不少在地村民在得知消息後，打爆縣府電話，希望停辦活動。縣府總機小姐表示，光是一個上午就接到數10通抗議電話，還有人氣的說到一半，就氣急敗壞的掛電話。

▲▼南投國姓鄉露營農場舉開辦電音趴，新冠肺炎疫情引鄉親恐慌群聚感染，要求業者停辦。（圖／記者張弘昌攝）

▲南投國姓鄉露營農場舉開辦電音趴，新冠肺炎疫情引鄉親恐慌群聚感染，要求業者停辦。（圖／記者張弘昌攝）

此外，村民20日下午也到現場抗議，不斷怒吼，「停辦！」但主辦單位自認是合法舉行，且參與人數也沒有達到中央規定的1000人以上建議緩辦的標準，派對購票者加上工作人員也僅約350人，因此拒絕停辦。

主辦單位對於抗議民眾，態度也相當強硬，還反嗆村民，「這樣抗議就沒有群聚感染疑慮嗎？」雙方因此爆發衝突，場面一度失控，警方也立刻派出警力到場戒護，以避免衝突擴大。

▲▼南投國姓鄉露營農場舉開辦電音趴，新冠肺炎疫情引鄉親恐慌群聚感染，要求業者停辦。（圖／記者張弘昌攝）

▲水秀農場業者態度強硬，不願停辦。（圖／記者張弘昌攝）

南投縣政府表示，縣府依法無法強制其停辦，只能持續勸導，屆時也會由衛生局會同警察局、社會及勞動處、南投縣專勤隊等人員前往活動現場，進行相關防疫措施，要求做好戴口罩、確實消毒，並對參加人員採實名登記查核身分方式等積極性的防疫工作，以利未來追蹤。

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