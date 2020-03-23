國中兒被丟美工刀刺死！傷口深2cm…家屬找「血衣」求真相：不可能只用丟的

▲國中生被同學丟美工刀刺死，家屬質疑死因不單純，要求警方找出血衣釐清真相。（圖／記者張弘昌翻攝）

記者張弘昌、陳韻如／南投報導

南投水里20日發生一起命案，一名劉姓國中生疑似因為手遊與李姓同學發生爭執，憤怒之下，竟拿出美工刀丟向對方，不料美工刀卻不偏不倚畫中李生頸動脈，導致大量出血送醫不治。不過，事後李男家屬表示，因透過李男遺體看出，其傷口至少2公分深，若僅是丟擲美工刀，不太可能這麼嚴重，質疑死因並不單純。

回顧案情，劉男20日下午與李男因為手機遊戲吵架，憤怒之下就拿出大支美工刀示威，李男看見他拿出美工刀後說「拿刀很囂張」，讓他失去理智出手劃破對方的衣服，李男當場嚇傻狂喊「你要殺我嗎」，下一秒他將美工刀往李男丟擲，意外劃中李男的頸動脈當場血流如柱，送醫急救後仍宣告不治。

警方事後調查，劉男供稱是因不滿遭到李男譏笑他的綽號，才會拿美工刀嚇嚇對方，沒想到會這麼嚴重。不過，劉男說法讓李男家屬相當質疑，表示李男平時個性相當有禮貌，不太可能會做出譏笑別人的舉動。

此外，李男22日進行解剖釐清死因，其家屬事後也出面接受訪問表示，看了李男的致命傷口，至少有2公分深，若僅是丟擲美工刀，不太可能這麼嚴重。另外，李男父親也看過警方提供的監視器畫面，有看到劉男持美工刀刺向李男的畫面，懷疑案情不單純。

對此，李男的叔叔及阿姨也提到，李男當時身上所穿的襯衫應會留下割痕，但到目前為止都找不到襯衫，已要求警方協助追查血衣是否有刀割痕跡，希望能釐清李男死因。

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