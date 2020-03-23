秘書室員工確診！環保署今晚辦公大樓急消毒：2小時1次

▲環保署大門管制。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

環保署秘書室員工3月4日到12日參加埃及團，昨天下午確診新冠肺炎。環署今（23日）表示，已採取加強防疫措施，並配合疫調，目前有4位同仁居家隔離中外，也全面禁止沒戴口罩的人進入，今晚6點30分將再次進行消毒，嚴禁同仁加班留下。

環署員工今爆確診，環署說明處置措施，都是超前佈署，目前曾接觸個案4位同仁居家辦公安排，並展開同單位同仁辦公空間加大、環署全面禁止未戴口罩者入內、電梯分流、公用設施定期清潔等防疫措施。

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環署說明，個案13日上班當日，恰巧同時辦理「分開辦公演練計畫」演練，有些同仁於演練時就戴口罩上班，尤其秘書室同仁同時獲知該同仁剛回國，該員及其座位附近同仁即都戴上口罩，且經常以酒精消毒辦公桌椅及相關用具。

▲電梯每2小時消毒1次。（圖／記者許展溢攝）



環署指出，疫情爆發後，署內電梯等處每2小時就會進行1次消毒。為加強防疫措施，今晚臨時展開全棟辦公大樓消毒作業，另已再規劃其他同單位同仁辦公空間加大與至其他空間。同時再加強作下列防疫措施：

1、訪客一律請戴口罩，未戴口罩者禁止入內。

2、電梯分流及面板加裝膜片減少接觸及方便消毒。

3、廁所、茶水間及水龍頭設施、門把每2小時清潔1次。

4、安排該員辦公單位及3月13日附近同仁單位之每位同仁發給酒精及口罩，並加大其辦公空間，要求加強自主健康管理。

5、另要求相關同仁務必做好戴口罩、勤洗手、酒精消毒等相關防疫措施。