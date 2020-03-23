　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

熱心揭發檢疫男趴走…離譜警竟強逼當面對質　分局：積極防疫才躁進

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者白珈陽／台中報導

台中市梧棲區陳姓男子向里長投訴，有一名日前從大陸返台應居家檢疫的民眾未依規定在家，反而外出趴趴走；黃姓警員獲報到場後竟語帶恐嚇向陳男表示，若是謊報就要法辦，還抓著陳男上衣到受檢疫的民眾家中對質，至確認後才讓陳男離開。事後，黃員2度以電話恐嚇陳男，若是敢向媒體通報，要將他移送法辦。受到人民褓母如此對待，陳男大感冤枉，委屈表示「警方不保護舉報人身分，這樣以後誰敢通報」。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲陳男遭黃姓警員抓著上衣，前往居家檢疫者家中對質。（圖／民眾提供）

陳男表示，鄰居19日從大陸返台，理應進行居家檢疫，但20日就看到鄰居騎腳踏車出門，說是要灌氣，於是他就向大庄里里長投訴，保護里民健康安危。

陳男說，黃姓警員到場後，竟對他說「如果謊報就要法辦」，甚至要求他一起到受檢疫的民眾家對質，「有就放你走，沒有就送法辦」，直到對質結束，鄰居也承認當天有外出，才放他離開。豈料，事後竟接到黃姓警員電話恐嚇，稱若向媒體通報此事，要將他移送法辦，讓他大感委屈，整晚睡不著覺。

陳男質疑，應居家檢疫的鄰居擅自外出是事實，為了鄰里居民健康，他向里長、警方通報是出於好心，而人民褓母不但未做到保護舉報人的責任，還多次出言恐嚇，「這樣以後誰還敢通報？」。

台中市清水警分局23日回應，20日上午10時陳姓民眾向大莊里里長反映，鄰居童先生19日從大陸返台應居家檢疫卻外出趴趴走，清水分局安寧派出所獲報後，未依SOP通報民政單位即前往訪視，黃員到場要求陳男一同前往童男住家訪視，執勤態度不佳引發陳男不滿，對於員警未依相關處置作為及值勤態度不佳，將檢討精進，並加強員警教育訓練。至於黃員相關懲處，後續將進行調查。

清水分局指出，安寧所員警處理居家檢疫檢舉失當案，因居家檢疫趴趴造為社會大眾所不齒，員警係出於對防疫工作積極，情急之下態度躁進，已經由所長親向陳姓民眾道歉獲諒解，警方將加強改進所屬執勤態度。

清水警分局呼籲，請居家隔離或居家檢疫民眾，確實遵守相關法律規定，除當事人本身遭重罰外，更可能增加群聚感染風險。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

【更多新聞】

驚悚畫面曝！前車「翹孤輪」耍帥…他過彎失敗捲聯結車底拖行命危

中市警衝2夜店臨檢...衛生、民政陪同　檢查有無居家檢疫違規者

BMW男醉駕載嫩妻+2幼子　自撞電桿車全毀...4人險進鐵棺材

ET快訊
白龍王曾叮囑她「鞋子要收好」　劉真曝：我是高跟鞋骨頭
快訊／中職4月11日如期開季　採關門比賽
柯文哲3月中曾探視劉真！判斷「已不適合換心」勸辛龍放手
國中生行兇影片曝！暴走持美工刀「進逼妥瑞兒」　路邊對峙60秒
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

韓國瑜「密訪」市警局70分鐘　曝警默默做這事...一個都跑不掉

邊開車邊摸女學生肚子再伸大腿內側　狼師辯：關心她的體態

年輕時混幫派進出監所14年...妻子、父親過世頓悟！他靠水餃翻轉人生

台南南鐵施工「挖到未爆彈」！彈體生鏽難辨　國軍未爆彈小組帶回查處

熱心揭發檢疫男趴走…離譜警竟強逼當面對質　分局：積極防疫才躁進

高雄居家檢疫49例趴趴走　衛生局曝到舞廳、擺攤及看醫生都有

在PTT亂爆卦：新竹市政府有疑似確診個案！　他瞎扯「停班」下場曝光

國中生美工刀刺死同學！父母靈堂「下跪10分鐘」　痛哭喊：我兒子不是故意的

精神萎靡女「注射海洛因」助眠…疑過量暴斃！　前夫給毒遭起訴

男友在隔壁！按摩師拉上窗簾硬上...女大生嚇傻忘呼救　判決出爐

林俊傑現身KTV送母親《告白氣球》　「周杰倫驚喜登場」JJ媽媽笑開懷

Lisa溫柔甜美→嚴厲導師　鞭策練習生練六小時不夠：不能休息睡覺！

周杰倫「美食街變魔術」全場圍觀　「把湯分兩半」林俊傑一旁看呆！！

不顧封城...聚會、做頭髮到處趴趴走 義大利市長怒：什麼時候這麼愛跑了

上半場打好球...下半場疫情複雜化 陳學聖：陳時中還要當指揮官嗎？

張上淳兒出國「發FB炫耀」挫醫士氣 陳時中認沒有違反規定：問題不大

吳斯懷稱共機繞台「不算挑釁」　謝國樑開砲：盡早離開立法院

耳朵福利！小宇開直播「根本演唱會」　蕭敬騰線上點歌..「你會害我被罵XDD」

「大陸製造」產品有新冠病毒？耿爽：說這話的別戴陸製口罩！

學人屁柴「同步伸懶腰」踢到鐵板　筋骨太硬...柴姊撇頭冷眼笑翻網

韓國瑜「密訪」市警局70分鐘　曝警默默做這事...一個都跑不掉

邊開車邊摸女學生肚子再伸大腿內側　狼師辯：關心她的體態

年輕時混幫派進出監所14年...妻子、父親過世頓悟！他靠水餃翻轉人生

台南南鐵施工「挖到未爆彈」！彈體生鏽難辨　國軍未爆彈小組帶回查處

熱心揭發檢疫男趴走…離譜警竟強逼當面對質　分局：積極防疫才躁進

高雄居家檢疫49例趴趴走　衛生局曝到舞廳、擺攤及看醫生都有

在PTT亂爆卦：新竹市政府有疑似確診個案！　他瞎扯「停班」下場曝光

國中生美工刀刺死同學！父母靈堂「下跪10分鐘」　痛哭喊：我兒子不是故意的

精神萎靡女「注射海洛因」助眠…疑過量暴斃！　前夫給毒遭起訴

男友在隔壁！按摩師拉上窗簾硬上...女大生嚇傻忘呼救　判決出爐

BMW推「純電行駛送免費充電」方案　開進歐洲78城市會自動切換

疫情未明顯衝擊房市　1、2月購屋貸款合計金額創9年來新高

歐美大國為何不自產口罩？網曝「業界真相」：夕陽產業啊...

受疫情打擊最嚴重　外媒點名「4大產業」面臨消滅邊緣

東方賭城慘淡！澳們2月旅客大砍339萬人　年減95.6%剩15萬

中職／開季啦啦隊舞照跳不能叫　不會有髮香區

防疫找財源　行政院前院長陳冲：發行巨災債券一舉三得

《共同社》：日本同意東奧延期　由國際奧委會做決定

不斷更新／伊朗逾2.3萬人染疫、近2千死！日媒曝政府同意東奧延期

快訊／羽球國家隊新冠肺炎採檢出爐　全都是陰性30日將二篩

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

社會熱門新聞

台中工廠惡火奪3命　老闆悲率員工上香

即／板橋鬧區12聲槍響　圍捕毒販遭撞3警傷　

居家檢疫落跑理由「想吃麥當勞」

國中生行兇畫面曝光！持美工刀「進逼妥瑞兒」

騎士捲聯結車底慘遭拖行命危　

男返台偷跑夜店　警一看竟是居家檢疫對象

【洩欲工具的復仇1】回鍋砲他硬度不佳　酒女一刀了結前男友

台南大臨檢突襲摩鐵　酒店妹戴口罩現身

基隆羊肉爐老闆怒殺常客　顧客吃到都是人肉

超正鐘點情人伴遊一日4萬8　任你玩弄還帶毒品餵你吃

藏身新北套房　出招攬客：會飛的感覺

才升官3個月卻雙亡！警官夫妻意外喪命家屬悲慟

國中生美工刀刺死同學！父母靈堂下跪10分鐘

造謠「有人排口罩被輾死」！李來希遭傳喚

更多熱門

相關新聞

達拉斯直擊 凌晨實施禁足令

達拉斯直擊 凌晨實施禁足令

美國新冠肺炎確診人數不斷攀升，在德州達拉斯工作的台籍媽媽Tiffany今（23日）接受《ETtoday新聞雲》獨家專訪時表示，雖然德州的疫情不像加州和紐約等地大規模爆發，不過，肺炎確診人數增加的速度很快，很多超市也開始實施物資的限購，再加上民眾沒有戴口罩的事前防疫習慣，「整體情況令人憂心。」

長照機構防疫　北市擬採預約實名制

長照機構防疫　北市擬採預約實名制

拜仁神射手和空手道嬌妻捐100萬歐元抗疫

拜仁神射手和空手道嬌妻捐100萬歐元抗疫

美批隱瞞疫情！　耿爽：造謠污衊把戲太拙劣

美批隱瞞疫情！　耿爽：造謠污衊把戲太拙劣

波音27年老員工染疫病逝

波音27年老員工染疫病逝

關鍵字：

梧棲新冠肺炎檢舉通報

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／劉真等不到心臟病逝！　享年44歲

劉真22日22時22分病逝　禮儀師驚「數字都22」

劉真撒手留4歲女兒⋯住院前寫下最後祝福

辛龍「手寫信送走劉真」

劉真沒健保　余天曝：辛龍經濟不是挺好的

劉真爆「生前已截除腳趾」

KTV臨檢！侯友宜：偷跑我一定重罰100萬

南韓「N號房事件」74少女淪性奴

快訊／新冠肺炎再新增26例確診　25例境外、1例本土　

「紐約－台北－武漢」　上千陸生想來台灣轉機：求求了

辛龍一直想不開　余天悲：你走了，小孩怎辦

辛龍、劉真「8年甜蜜約定」失守！

北榮護理師曝「辛龍送別劉真場面」

辛龍「換不回劉真生命」崩潰

韓流退燒　「挺韓主播」王又正下場曝光

更多

最夯影音

更多
林俊傑現身KTV送母親《告白氣球》　「周杰倫驚喜登場」JJ媽媽笑開懷

林俊傑現身KTV送母親《告白氣球》　「周杰倫驚喜登場」JJ媽媽笑開懷
Lisa溫柔甜美→嚴厲導師　鞭策練習生練六小時不夠：不能休息睡覺！

Lisa溫柔甜美→嚴厲導師　鞭策練習生練六小時不夠：不能休息睡覺！

周杰倫「美食街變魔術」全場圍觀　「把湯分兩半」林俊傑一旁看呆！！

周杰倫「美食街變魔術」全場圍觀　「把湯分兩半」林俊傑一旁看呆！！

不顧封城...聚會、做頭髮到處趴趴走 義大利市長怒：什麼時候這麼愛跑了

不顧封城...聚會、做頭髮到處趴趴走 義大利市長怒：什麼時候這麼愛跑了

上半場打好球...下半場疫情複雜化 陳學聖：陳時中還要當指揮官嗎？

上半場打好球...下半場疫情複雜化 陳學聖：陳時中還要當指揮官嗎？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面