熱心揭發檢疫男趴走…離譜警竟強逼當面對質　分局：積極防疫才躁進

記者白珈陽／台中報導

台中市梧棲區陳姓男子向里長投訴，有一名日前從大陸返台應居家檢疫的民眾未依規定在家，反而外出趴趴走；黃姓警員獲報到場後竟語帶恐嚇向陳男表示，若是謊報就要法辦，還抓著陳男上衣到受檢疫的民眾家中對質，至確認後才讓陳男離開。事後，黃員2度以電話恐嚇陳男，若是敢向媒體通報，要將他移送法辦。受到人民褓母如此對待，陳男大感冤枉，委屈表示「警方不保護舉報人身分，這樣以後誰敢通報」。

▲陳男遭黃姓警員抓著上衣，前往居家檢疫者家中對質。（圖／民眾提供）

陳男表示，鄰居19日從大陸返台，理應進行居家檢疫，但20日就看到鄰居騎腳踏車出門，說是要灌氣，於是他就向大庄里里長投訴，保護里民健康安危。

陳男說，黃姓警員到場後，竟對他說「如果謊報就要法辦」，甚至要求他一起到受檢疫的民眾家對質，「有就放你走，沒有就送法辦」，直到對質結束，鄰居也承認當天有外出，才放他離開。豈料，事後竟接到黃姓警員電話恐嚇，稱若向媒體通報此事，要將他移送法辦，讓他大感委屈，整晚睡不著覺。

陳男質疑，應居家檢疫的鄰居擅自外出是事實，為了鄰里居民健康，他向里長、警方通報是出於好心，而人民褓母不但未做到保護舉報人的責任，還多次出言恐嚇，「這樣以後誰還敢通報？」。

台中市清水警分局23日回應，20日上午10時陳姓民眾向大莊里里長反映，鄰居童先生19日從大陸返台應居家檢疫卻外出趴趴走，清水分局安寧派出所獲報後，未依SOP通報民政單位即前往訪視，黃員到場要求陳男一同前往童男住家訪視，執勤態度不佳引發陳男不滿，對於員警未依相關處置作為及值勤態度不佳，將檢討精進，並加強員警教育訓練。至於黃員相關懲處，後續將進行調查。

清水分局指出，安寧所員警處理居家檢疫檢舉失當案，因居家檢疫趴趴造為社會大眾所不齒，員警係出於對防疫工作積極，情急之下態度躁進，已經由所長親向陳姓民眾道歉獲諒解，警方將加強改進所屬執勤態度。

清水警分局呼籲，請居家隔離或居家檢疫民眾，確實遵守相關法律規定，除當事人本身遭重罰外，更可能增加群聚感染風險。

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