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羅東鎮模範兒童分開表揚　贈防疫包應景禮物

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▲▼因應疫情延燒，羅東鎮模範兒童不集中一處表揚，公所贈送防疫包應景禮物。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲因應疫情延燒，羅東鎮模範兒童不集中一處表揚，公所贈送防疫包應景禮物。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

因新冠肺炎疫情全球延燒，避免群聚感染，2020年宜蘭羅東鎮模範兒童不集中一處表揚，是各校利用朝會時間進行表揚，且有別於往年圖書禮券，改送8000份的超值防疫包（內含額溫貼卡、清潔用品收納袋、80元禮券，1瓶減糖優酪乳）。

往年羅東鎮兒童節慶祝大會，都選在羅東展演廳集中表揚模範兒童，今年（2020年）為避免群聚感染，鎮長吳秋齡利用各校朝會進行表揚，來頒發獎狀及禮品給每位模範兒童，同時合影留念，期待每位模範生能留下美好的童年回憶。

▲▼因應疫情延燒，羅東鎮模範兒童不集中一處表揚，公所贈送防疫包應景禮物。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼因應疫情延燒，羅東鎮模範兒童不集中一處表揚，公所贈送防疫包應景禮物。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

羅東鎮公所表示，模範兒童由鎮內5所國小（含資源班、特教班、幼兒園）學生中遴選產生，各校表揚週會時間上午8點/日期/及人數如下：3/23北成國小 58人、3/24竹林國小 26人、3/25公正國小 65人、3/26羅東國小 33人、3/27成功國小40人，3/30（上午11點）鎮立幼兒園22人；總計244人接受表揚。

另考量家長無法親臨現場觀看兒童受獎現況，公所以錄製直播方式辦理，讓家長透過學校及公所網頁平台可觀賞頒獎現場直播，亦可將將學童受獎之喜悅，分享給親朋好友。

因應疫情關係，公所特準備「超值防疫包」、「優酪乳」飲品贈 給鎮內國小、公私立幼兒園學童，「超值防疫包」內含額溫貼卡、清潔用品收納袋、禮券80元總計約8000份，讓學童可放置個人防疫用品及採購所需防疫、文具圖書等物品，滿足每位學童的不同需求，鎮長吳秋齡為提升孩童免疫力，特別加碼每位孩童1瓶LIGHT優酪乳飲品，讓孩童身體更健康。

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