因應武肺囤貨潮　林智堅訪視量販店呼籲民眾勿恐慌

▲新竹市長林智堅視察全聯食品店。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

昨日中央公布23例確診案例，武漢肺炎確診人數來到100人，雖多為境外移入個案，仍有部分民眾因恐慌掀起囤貨潮，19日新竹市長林智堅率產發處與消保官前往量販業視察，他表示，目前多數民生必需品供貨正常，但衛生紙、泡麵、罐頭類有較多民眾搶購，市府將與量販業者開會，針對需求擬定相關因應措施，確保各貨物充足無虞，也呼籲民眾勿囤積商品，把物資留給真正有需要的人。

林智堅表示，因應武漢肺炎全球延燒，台灣確診也到100位，在中央宣告單日新增23案例後，民眾產生預期恐慌心理，開始大量採買，為了在防疫工作上超前部署、做足準備，新竹市政府今日前往賣場實際訪視，沿途關心市民採買情形，第一線掌握民眾對物資的需求。

林智堅呼籲市民不要緊張恐慌，依照平日頻率購買即可，不要讓有心人士藉機哄抬物價，目前中央與地方已掌握物資狀況，賣場方也在供貨上預作準備，「政府用心、市民放心」。他也強調，產發處將儘速召集轄內好市多、愛買、全聯等店家召開防疫因應會議，與量販店業者需求，並協調相關措施。

林智堅先後前往多家量販店，其中全聯新竹食品店經理葉宗傑表示，感謝市府團隊訪視，新聞造成的效應導致店內增加不少來客量，民眾採買的東西多為生鮮、南北貨、麵條、米類、罐頭與衛生紙等等，過去每週補貨2次，現在補貨頻率將提高2倍以上，也將適度調配人力，確保供貨無虞，呼籲民眾不要恐慌。

好市多新竹店店長羅崇屏強調，今日新竹店來客量與假日差不多，賣場在人流上仍能充分應付，目前除了衛生紙供貨較為吃緊外，其他品項包含蔬果類、泡麵、民生用品等皆貨源充足。