新竹市武漢肺炎指揮中心轉一級開設　竹市落實防疫工作

▲新竹市疫情指揮中心提升為一級開設，加強各項防疫作為。。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

武漢疫情持續升溫，台灣周邊國家確診案例激增，因此中央流行疫情指揮中心已提高層級為一級開設，新竹市長林智堅於今（27）日下午召開會議表示，目前本市尚未有確認案例及社區感染情事，但為隨時掌握疫情狀況，降低疫情在竹市升溫，本市疫情指揮中心提升為一級開設，秉持料敵從寬、禦敵從嚴的精神，加強各項防疫作為，超前準備。

面對武漢肺炎，新竹市政府過去作出許多措施，包含與轄內五大醫院形成防疫作戰聯盟、製作暖心的居家關懷包，並因應開學推出六大校園防疫守則與午餐防疫三要二不。林智堅也拜會各宗教領袖，推廣防疫作為，盼降低群眾集會，並於今日下午召集各局處參與「新竹市流行疫情中心一級開設」，責成各局處加強留意，全力守護市民健康。

林智堅表示，新竹市政府所有局處持續上緊發條，全力協助疫情防範，包含衛生局將持續備妥各項防疫物資，包含口罩、防護衣、酒精、漂白水等，並與本市醫院保持聯繫，確保本市醫療服務量能，並做預先社區感染之演練整備。針對居家檢疫與隔離者，民政處持續做好1、2、3級複查工作，如有居家檢疫者不在處所，務必即刻聯合衛生單位與警政單位確實協尋。

林智堅表示，社會處將持續督導及查核各館舍、社福機構及托嬰中心做好防疫措施，落實居家關懷的送餐服務與居家關懷包。教育處確實掌控每日發燒學生數、就診與請假情形，也要落實校園環境清潔消毒，校園室內場地一律暫停開放校外民眾借用，大型活動包括戶外教學、畢業旅行、游泳教學均延後或暫停辦理。

林智堅也說，環保局持續落實居家檢疫與隔離者的垃圾清運工作，以及確實執行消毒工作。消防局持續以嚴格謹慎的態度，協助載送轉診的疑似個案，對於出勤同仁的安全更要加強注意，在穿、脫防疫裝備及載送過程，應加強教育訓練，做好自我安全防護及整備。

林智堅強調，政府應站在大眾利益思考，因此他已與各宗教領袖協商暫停大型聚會活動，但為尊重宗教信仰，將責成民政處勞工處給予協助，安排聯繫移工者雇主、企業主，讓神父進入各企業，持續進行彌撒儀式，降低大批信眾移動過程的傳染風險。