林智堅守護長輩健康 竹市長照機構配給1萬5千口罩

▲新竹市長林智堅陪長輩實地進行飯前洗手的工作。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為防範武漢肺炎，新竹市長林智堅4日前往財團法人基督教中華協力會附設新竹市私立家樂園社區式服務類長期照顧服務機構，檢視接送長輩的車輛及消毒設備，也陪長輩玩拼圖遊戲，一起複習標準洗手7步驟。林智堅表示，老年人屬於感染高風險族群，因此市府加倍謹慎，宣布將發放1萬5千片口罩給全市長照機構長輩使用，同時感謝白因子國際股份有限公司致贈價值兩百萬的消毒液，將優先分配給社福及長照機構使用。

林智堅表示，將妥善運用中央配給的口罩，長輩抵抗力較弱、屬於感染高風險族群，因此今日除了視察長照據點防疫情況、持續配送口罩給照顧人員，也加碼發送1萬5千片口罩，讓這些全市長照據點的長輩需要時能使用。目前，超過9成口罩分配給醫療院所和照護機構，讓站在第一線防守的人員無後顧之憂。

林智堅也感謝白因子國際股份有限公司台灣分公司，致贈價值兩百萬、超過千瓶的抗菌消毒液，讓市府結合民間力量，攜手合作守護市民健康。

林智堅今日除了視察機構防疫狀況和長輩在日照中心活動情形，也與長輩們玩拼圖複習標準洗手7步驟(內、外、夾、弓、大、立、完)，並陪長輩實地進行飯前洗手的工作。

家樂園社區式長期照顧機構院長劉美男表示，針對本次武漢肺炎疫情，家樂園嚴陣以待，除每日消毒接送長輩的車輛，長輩上車前，工作人員亦全程配戴口罩替長輩量體溫，確認無發燒症狀後，才接送長輩至日照中心接受服務，嚴格守護每一位長輩的健康。

衛生局表示，市府已開設一級指揮中心，隨時掌握最新疫情發展。為了守護長者的健康，考量長輩於社區活動時感染風險較高，目前暫停社區關懷據點、共餐、C級巷弄長照站、長青學苑等長輩活動，預計停課至3月底，共同守護長照單位內接受服務的長輩、家屬、工作人員、志工的健康。

衛生局表示，針對未停課仍持續提供失能、失智長輩服務的日間照顧中心等機構，已要求各機構加強防疫措施，針對工作人員實施感染管制教育訓練、對工作人員與服務對象及家屬進行健康管理，另外每日要求消毒環境，確保各項防疫工作準備周全，全力防範疫情。

衛生局長王宗曦表示，失能或失智長輩白天家屬送到日照中心或失智據點，可以接受專業生活照顧、文康休閒、諮詢協談等服務，家人下班後將長輩接回家，不但減輕照顧負擔，也讓長輩能享受人際互動及天倫之樂。雖然這次嚴峻的武漢肺炎威脅，只要機構確實做好防疫工作，衛生局也會全力協助，讓長輩安心出門享有服務。

衛生局提醒，市民平時應落實肥皂勤洗手、咳嗽配戴口罩、注意咳嗽禮節等個人衛生措施，若有生病狀況應在家休息、避免出入人多擁擠場所，勿讓傳染病有機可乘。若有武漢肺炎相關疑問，歡迎撥打疫情通報及諮詢專線1922洽詢或至疾病管制署全球資訊 http://www.cdc.gov.tw查詢。