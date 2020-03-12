新竹馬偕新冠肺炎病毒合約實驗室啟用　竹竹苗第一間

▲新竹市長林智堅感謝馬偕醫院及醫護人員對防疫所做的貢獻。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

因應新冠肺炎，新竹馬偕醫院今(12)日宣布啟用竹竹苗第一間武漢肺炎病毒合約實驗室，未來每日檢測量可達48組，檢驗時間從送外縣市需48小時、大幅縮短至4小時，節省更多醫療成本，提升地方政府防疫應變能力，也已獲衛服部疾管署指定，未來新竹縣市檢體都會送到新竹馬偕檢驗，而實驗室完備輕症採檢與檢驗量能，會在最短時間迅速確認病患狀況。新竹市長林智堅感謝馬偕醫院及醫護人員對防疫所做的貢獻，將向中央爭取檢驗人員的檢疫津貼，他強調，市府將持續與院方、中央一同合作，將防疫工作做到滴水不漏，共同守護竹竹苗地區158萬人的健康安全。

林智堅感謝新竹馬偕紀念醫院，投入100萬引進武漢肺炎病毒檢驗機器，為大新竹地區的民眾健康把關，公私協力、一同合作防疫工作，為竹竹苗民眾提供最好的醫療及檢疫服務，減少檢體外送的車程時間，將檢驗流程從48小時縮短至最短4小時，「兵貴神速」，林智堅強調，藉由最快速的檢驗流程，最短時間加速掌握在地的通報個案檢驗結果，保障國人的健康。

除了感謝第一線的防疫與醫護人員，林智堅也表示，會向中央爭取將醫事檢驗人員納入紓困振興特別條例，給予檢驗人員補助或津貼，讓第一線奮戰的的人有更好的待遇及保障。

「防疫視同作戰，料敵從寬、禦敵從嚴、防疫滴水不漏」林智堅指出，透過市府與五大醫院組成的「防疫作戰聯盟」，堅守嚴密各項防疫工作，各大醫院分工合作、資源共享，確保本市醫療服務及檢驗量能，守護竹竹苗地區158萬國人的健康安全，更在各大學校開學前做好防疫整備工作、透過超前布署為疫情做好萬全準備；此次開竹竹苗之先，成立自採自驗武漢肺炎病毒合約實驗室，超前整備，以減少疫情可能的衝擊，全力守護市民健康。

馬偕醫療財團法人董事長胡志彊表示，感謝新竹市府與中央共同付出的努力，才能讓台灣的疫情得以控制，馬偕醫院會持續與地方政府合作，共同防止疫情擴散；新竹馬偕醫院院長蘇聰賢說，特別感謝林智堅市長的積極防疫作為，使新竹市目前都沒有確診病例，證明林智堅市長策略的成功，透過新竹馬偕的努力落實大新竹醫療網的健全，做新竹市府最堅強的防疫後盾。

衛生局表示，在新竹市政府與衛生局、疾病管制署北區管制中心、及馬偕醫院合作下，新竹馬偕紀念醫院引進自動核酸萃取儀來檢驗新型冠狀病毒，於今(12)日辦理啟用感恩典禮，為竹竹苗第一個檢驗武漢肺炎病毒的實驗室。由於過去沒有合格的病毒檢驗實驗室，檢體必須由同仁專車送達台北昆陽實驗室，有時剛好錯過實驗室的時間，還須半夜轉送至桃園、台中，十分耗時。未來檢體不需送至外縣市就能即時檢驗，不僅檢驗品質再升級，也讓新竹市民享有更快速的服務。

衛生局局長王宗曦表示，馬偕已成為竹竹苗地區指定新冠肺炎病毒合約實驗室，檢體可自行檢驗，有助於即時呈現檢驗結果，以利快速得知檢驗結果，可以保存醫療量能之病床人力，新竹地區醫院新冠病毒檢體，不需要奔波台北、桃園、台中就能獲此檢驗，不僅檢驗品質再升級，也讓新竹市民享有更快速的服務，此外，今日馬偕啟用病毒檢驗合約實驗室，使竹市醫院同時具備武漢肺炎病毒輕症採檢、檢驗量能，未來也能將竹科廠商的需求納入。

新竹馬偕紀念醫院表示，新冠肺炎屬第五類法定傳染病，依據「傳染病檢驗及檢驗機構管理辦法第6條第1款」規定，目前檢測新冠肺炎病毒是以符合世界標準之核酸檢驗的標準檢驗(gold standard)方式進行，馬偕醫院符合嚴規範，且通過疾病管制署的測試審核，已取得操作認可。實驗室初期規劃一天執行兩批次操作，每批次最多24支檢體，未來會依疫情需要適度調整，希望能協助中央、市府及院方積極防疫，超前部署。

衛生局表示，民眾宜關注新冠肺炎相關訊息，如有疑問歡迎撥打疫情通報及諮詢專線1922洽詢或至上疾病管制署全球資訊網http://www.cdc.gov.tw查詢