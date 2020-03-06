新竹市三大交通運輸　全面加強消毒防疫

▲三大交通運輸場所及工具全面進行消毒防疫。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

武漢疫情持續升溫，新竹市交通處針對人流往來的三大交通運輸場所及工具，包含「客運與公車（含市區客運站及轉運站）」、「公有停車場」、「YouBike」，全面進行消毒防疫，新竹市長林智堅表示，市府交通處針對市區客運站及新竹轉運站、80輛市區公車、公路及國道客運、17處公有停車場及全市49處的YouBike站1,125輛自行車進行每日固定消毒，希望市民在疫情期間安心搭乘使用。

林智堅表示，新竹市公共運輸是市民每日通勤、通學使用交通工具，往來人流頻繁，以新竹轉運站為例，平假日約有5,000至8,000人次搭乘，市區公車每日約1萬6,000人搭乘，皆屬於人潮聚集公共空間，因此責成交通處推出本次交通運輸防疫三大措施，全力守護市民健康。

新竹市政府交通處長倪茂榮說明，針對本市17處「公有停車場」的防疫措施如下：第一線人員每日值勤前必須量測體溫、全面配戴口罩，停車場管理室、收繳費處皆備有酒精供民眾接洽業務時消毒使用，針對停車民眾接觸較頻繁的繳費機、電梯按鈕及樓梯扶手等處，將進行每日兩次以上的清潔消毒。

國道、公路客運與市區公車的部分，所有司機在出車前必須量測體溫、配戴口罩，民眾經常觸摸的公車、客運下車鈴、握環、把手，每日都會進行1-2次消毒，同時在車上、轉運站或公車站等處，張貼防疫相關公告，提醒民眾日常生活清潔及消毒注意事項；場站內也有提供酒精或乾洗手供民眾消毒使用。

另外針對公共自行車Youbike，除了每個站點的Kiosk服務機每日進行消毒，市府也與Youbike公司協調於每日調度車輛時，針對把手、坐墊、鈴鐺等進行全面消毒。倪茂榮處長表示，疫情期間，期盼業者與市民共同配合遵守防疫工作，守護自己與他人的健康。

交通處再次呼籲，市民平時應落實肥皂勤洗手、咳嗽配戴口罩、注意咳嗽禮節等個人衛生措施，若有生病狀況應在家休息、避免出入人多擁擠場所，勿讓傳染病有機可乘。若有武漢肺炎相關疑問，歡迎撥打疫情通報及諮詢專線1922洽詢或至疾病管制署全球資訊 http://www.cdc.gov.tw查詢。