安倍晉三再鬆口「現在不適合辦奧運」！　傳不出席26日聖火傳遞儀式

▲日本首相安倍晉三23日現身參院，首度鬆口，若東京奧運無法完整舉辦，將考慮延期。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

2020年東京奧運是否延期始終是外界關注焦點，日本首相安倍晉三23日上午首度鬆口「東奧可能延期」。根據共同社最新消息，安倍稍早表示，以全球新冠肺炎（COVID-19）疫情現況來看，目前並不適合舉辦奧運會。另據2020年東京奧運組委會會長森喜朗的說法，安倍不會出席聖火傳遞開幕儀式。

國際奧委會（IOC）22日召開緊急會議，與日本政府等單位進行東京奧運相關討論，其中一大重點聚焦延期方案，預計4周內會有討論結果。

談及東京奧運會可能延期的具體時間，東京奧運會和殘奧會組織委員會秘書長武藤敏郎（Toshiro Muto）23日僅提到，「這是今後應該要探討的課題」。針對包含延期在內所需要的籌備工作，他指出，許多合約早已簽訂，如今要修改並不是件簡單的事情，至於4周內能否有更進一步的結論，「不試著去做的話，就不會知道（最終結果）。」

日本首相安倍晉三23日上午在參院表示，如果東京奧運與帕拉林匹克運動會不能以完整的方式舉行，屆時可能必須做出延期的決定，但不可能取消東奧。

至於原定26日舉行福島傳遞聖火相關儀式，武藤敏郎提到，目前並沒有變更。但根據2020年東京奧運組委會會長森喜朗（Yoshiro Mori）的說法，東京奧運組委會將於未來幾天內決定聖火傳遞儀式是否修改、或甚至取消；他也強調，安倍應該不會出席聖火傳遞開幕儀式。

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