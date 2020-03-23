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韓國瑜提出設大型檢疫所需求！高雄各場館關閉至5月3日

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▲▼ 韓國瑜與中央指揮應變中心陳時中部長視訊 。（圖／記者翁進忠攝）

▲韓國瑜與中央指揮應變中心陳時中部長視訊 。（圖／高市新聞局提供）

記者洪靖宜、翁進忠／高雄報導

高市府23日下午2點先開高市防疫會議，接著4點參加與中央流行疫情指揮中心視訊會議，會中提出地方的執行需求，韓國瑜也宣布從3月24日開始，高雄市府所屬的活動中心及老人關懷據點等在到5月3日前都暫時關閉，住宿型的長照機構，5月3號前禁止訪客探訪，及禁止外出跟外宿。

▲▼ 第13次應變指揮中心會議 。（圖／記者翁進忠攝）

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▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者翁進忠攝）

韓國瑜會後表示，高屏首長都反應提出需要「大型收治檢疫場所」，希望中央能夠重視南台灣首長的意見。另外，更決定從3月24日起，高雄市府所屬的活動中心及老人關懷據點等在到5月3日前都暫時關閉，畢竟未來這14天相當重要。

衛生局長林立人表示，南高屏首長表示需要一個大型檢疫隔離場所，請中央盤算。他補充：「從明天開始到5月3號，高雄市的老人活動中心，里活動中心、C級巷弄長照站跟社區關懷據點等照顧據點，還有原民會文化健康站，都是暫停開放到5月3號截止。另外，運發局的各類的運動場館，包含中正技擊館、左營活動中心、國際游泳池室內池、中正運動場的健身中心、楠梓射擊場等，禁止對外開放。從明天開始，對於疫情的發展，會持續跟中央來配合，來做後續的防疫的作為。

▲▼ 第13次應變指揮中心會議 。（圖／記者翁進忠攝）

▲衛生局長林立人 。（圖／記者翁進忠攝）

另外，住宿型的長照機構，一樣從明天開始到5月3號，禁止訪客探訪，且禁止外出跟外宿，若需要探訪的話，改採視訊，如果有特例就授權長照機構、社會福利機構，做後續專案處理。

林立人提及，與中央開會過程中提到像防疫旅館，各縣市政府有不同程度的困難，也跟中央做表示，是不是能夠協助媒合防疫旅館訂定不同樣態，或是給予旅館獎勵補償措施。

另外，對於防疫物資發放過程，包含消防員、救護技術員在運送給檢疫對象的時候，相關的全罩式防護衣跟N95的口罩能夠充分補給，以及不同障礙別的照顧中心機構，若是有發生確診個案，盼請中央協助研擬腳本，讓未來面對到這樣情況時，能夠有處理模式。

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