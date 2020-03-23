新冠疫情影響客運業績跌4成　挺醫護我驕傲！業者下殺對折優惠曝洋蔥

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

日前一名藥師因為實名制發口罩，讓一名婦人怒飆要求下跪道歉，這則新聞後續發酵，國道客運阿羅哈公司決定力挺在第一線協助防疫的醫護藥等人員，只要出示相關證件，搭車半價，阿羅哈客運營業部經理陳建中表示：「心疼醫護藥，守護全台灣的民眾，現在也要他們的後盾」。

▲阿羅哈客運坦言近期受到疫情影響，搭乘人數少4成，不過還是要挺醫護藥人員 。（圖／記者吳奕靖攝）

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陳建中接受採訪時表示：「站在第一線的醫護藥人員，大家辛苦了，在這邊深深的感謝他們，所以現在只要是醫藥護人員或是防護人員，持相關證件來搭車都能享有半價優惠。陳建中表示會有這樣的想法，就是因為看到電視上播出，有一名藥師被逼下跪，所以看到之後非常心疼，於是建議公司可以用這種方式來感謝醫護藥人員。

▲開車前還使用消毒噴霧來確保乘客安全員。（圖／記者吳奕靖攝）

▲阿羅哈客運坦言近期受到疫情影響，搭乘人數少4成，不過還是要挺醫護藥人員 。（圖／記者吳奕靖攝）

不過陳建中也坦白說，現在票價降半價對公司來說是還滿大的負擔，因為受到新冠肺炎的影響，目前搭車人數已經不如以往，週一到週四之間還減班兩成，過往一天可以有52班，現在僅剩下42班，而且從過年之後平日搭車人數也少了近四成，自家公司也受到相當大的衝擊，不過為了感謝醫護藥的第一線人員，這個成本壓力還是願意承擔。