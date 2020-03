快訊／硬了！若東京奧運執意舉辦　加拿大：「拒絕送運動員參賽」　

▲加拿大表示若東京奧運執意舉辦,將不會參加。(圖/路透)

記者陳亭伃/綜合報導

新冠肺炎在全球疫情慘重,尤其碰上今年七月將舉辦2020年東京奧運,幾經多次理事會、專家商談,仍然在取消或是延期尚未達成共識。如今加拿大奧委會就開出第一槍,強硬表示,「若東京奧運執意舉辦,將不會送出選手參賽」。

綜合外媒報導,國際奧委會(IOC)22日召開緊急會議,開始討論東奧情境規劃(scenario planning),其中包括延期方案,但仍未有取消的計畫,預計將在一個月內有討論結果。日前日本政府執意舉辦東京奧運,引起多國運動選手不滿,紛紛在社群網站上要求東奧延期。

英國中長跑女選手賈德(Jess Judd)表示,在奧運前的訓練、時程通通都已經受到影響,請問該如何做足萬全的準備?另一名撐竿跳選手史帝凡尼蒂(Katerina Stefanidi)則表示,奧運委員會認為四個月後可能有所改變,「但這跟四個月後無關,而是現在的情況,他們讓我冒著個人與家庭健康的危險、公共健康的危險訓練、比賽,把我們置於危險之中。」

根據英國《鏡報》日前報導,東奧委員會日前對於外界認為「奧運應延期」一事,17日曾做出聲明,提到將不會因為疫情影響而改變奧運舉行時間,一切將在7月24日開始照常,「國際奧委會也依然會全力投入這項盛會,並且做好相關措施。」如今抗議聲越來越多,恐怕將再有變數。



BREAKING: Canadian Olympic Committee says not sending athletes if Tokyo Games go ahead as scheduled, calls for 1-year postponement - CBC