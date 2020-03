錢都投了！東奧組委會堅決「不可能取消賽事」：仍期盼今年舉行

▲東京奧運組委會會長森喜朗。(圖/達志影像/美聯社)



記者丁維瑀/綜合報導

《路透社》報導,2020年東京奧運組委會會長森喜朗(Yoshiro Mori)今(23)日表示,東奧不會取消。至於是否延期,他則說明會強烈考慮這個選項。

森喜朗今日表示,東京奧運組委會在4周內討論方針,將考慮延期這個選項,但不會取消東奧。他在記者會重申,國際奧委會(IOC)與東京奧運組委會將討論如何舉行賽事。

另據《獨立報》指出,森喜朗表明,他不會愚蠢到認為運動員與觀眾會在疫情之下參與賽事,然而資金已經投入,IOC認定若取消東奧,對運動員與其他相關人士都不利。他不會完全排除東奧延期到2021年的可能性,但身為東京奧運組委會,「我們希望在2020年舉行。」

《共同社》報導,東京奧運組委會將於未來幾天內決定26日於福島傳遞聖火的安排。森喜朗表示,安倍晉三現在不願意出席聖火相關的儀式。

全球受到新冠肺炎(COVID-19)疫情衝擊,東京奧運預計7月舉辦,如今外界關注是否取消或延期。日本首相安倍晉三今日在參院表示,如果東奧無法完整舉行,他會考慮延期,然而取消「是不可能的」,另外,進行判斷的是國際奧委會(IOC),IOC也並未打算取消。

JUST IN: #Tokyo2020 Olympics chief Yoshiro Mori says the Games will not be canceled pic.twitter.com/4GlG8DoGxY