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錢都投了！東奧組委會堅決「不可能取消賽事」：仍期盼今年舉行

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▲東京奧運籌備委員會會長森喜朗。（圖／達志影像／美聯社）

▲東京奧運組委會會長森喜朗。（圖／達志影像／美聯社）

記者丁維瑀／綜合報導

《路透社》報導，2020年東京奧運組委會會長森喜朗（Yoshiro Mori）今（23）日表示，東奧不會取消。至於是否延期，他則說明會強烈考慮這個選項。

森喜朗今日表示，東京奧運組委會在4周內討論方針，將考慮延期這個選項，但不會取消東奧。他在記者會重申，國際奧委會（IOC）與東京奧運組委會將討論如何舉行賽事。

另據《獨立報》指出，森喜朗表明，他不會愚蠢到認為運動員與觀眾會在疫情之下參與賽事，然而資金已經投入，IOC認定若取消東奧，對運動員與其他相關人士都不利。他不會完全排除東奧延期到2021年的可能性，但身為東京奧運組委會，「我們希望在2020年舉行。」

《共同社》報導，東京奧運組委會將於未來幾天內決定26日於福島傳遞聖火的安排。森喜朗表示，安倍晉三現在不願意出席聖火相關的儀式。

全球受到新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊，東京奧運預計7月舉辦，如今外界關注是否取消或延期。日本首相安倍晉三今日在參院表示，如果東奧無法完整舉行，他會考慮延期，然而取消「是不可能的」，另外，進行判斷的是國際奧委會（IOC），IOC也並未打算取消。

►澳洲跟進不參加今年東奧！發重大聲明「為2021年做準備」　紐西蘭考慮抵制

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