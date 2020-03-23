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更新／川普宣布：華盛頓州為「重大災區」　近1800人確診94死

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▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／達志影像／美聯社）

▲新冠肺炎疫情雪球越滾越大，川普政府的反應不斷被批評「慢好幾拍」。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統川普周日（22日）宣布，由於華盛頓州疫情嚴重，已列為「重大災區」，藉此解除更多聯邦政府的限制；然而州長英斯利（Jay Inslee）認為這樣的防疫升級還不夠，無法實際上讓華盛頓州有更多權限，來對抗新冠肺炎大流行帶來的種種後果。

根據《西雅圖時報》（The Seattle Times）報導，川普在防疫簡報上宣布，將華盛頓州列為重大災區後，能讓聯邦政府釋出更多資金，協助提供州內受影響的個人，協助提供危機諮詢。

英斯利20日就已經向川普上書足足74頁的防疫請求信，希望透過總統宣布重大災區，能夠讓華盛頓州獲得更多的聯邦資金，執行災難失業協助、災難法律服務、災難案件管理、個人與家庭協助計畫、群眾護理和緊急協助等。最終川普只同意提供危機諮詢。

英斯利發言人福爾克（Mike Faulk）表示，除了危機諮詢和心理健康訓練，州長提出的其餘請求，「白宮都還在評估中」。英斯利感謝聯邦政府正式華盛頓州面臨的窘況，但他認為這樣的反應遠遠不夠，因為還有諸多無法解除的限制，讓州政府無力幫助受疫情衝擊的失業員工，以及頓失經濟來源等情況的家庭。

「我們會繼續和聯邦政府合作，提出全套的災難協助，這些都是我們州人民需要的」，英斯利表示，災難協助包括幫助因為疫情暫失經濟來源的員工，延長他們的福利。
 

出稿0713
更新0759

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