台灣會不會封城？　陳時中曝光SOP：會以「預先公告」為原則

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情越來越嚴重，中央流行疫情指揮中心今（23）日下午召開記者會，對於有媒體問及萬一台灣因疫情封城，會有哪些措施？指揮中心指揮官陳時中表示，如果真的要封城，會希望給大家多一點準備時間，以預先公告為原則，但若真有突發情況也不能掌握，不過他強調，台灣離那個情況還很遠。

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▲指揮中心指揮官陳時中表示，如果真的要封城，會希望給大家多一點準備時間，以預先公告為原則，但若真有突發情況也不能掌握，不過他強調，台灣離那個情況還很遠。（圖／記者徐斌慎攝）

中央流行疫情指揮中心今日宣布，22日國內新增809例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計24,609例（含22,613例排除），其中195例確診（今日新增案170至195），分別為158例境外移入及37例本土病例。

因近來境外移入個案持續攀升，為避免疫情透過航空運輸傳播，自台北時間3月24日（二）零時起至4月7日，我國全面禁止旅客登機來台轉機，以減少人口跨境流動與降低疾病傳播風險。

▲3/23台灣新冠肺炎新增26例。（圖／陳昱璇製）

指揮中心表示，返台民眾務必確實填報入境健康聲明暨居家檢疫通知書，如有發燒、咳嗽等症狀請主動告知檢疫人員並配合相關檢疫措施；返國後14天內如出現疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以及時診斷通報。