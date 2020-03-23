防居家檢疫者亂趴趴走！　今起各縣市警察將在夜店門口「查驗身分」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者張榮恩攝）

記者賴文萱／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情越來越嚴重，中央流行疫情指揮中心今（23）日下午召開記者會，指揮中心副指揮官陳宗彥表示，警察局的臨檢系統已跟旅遊史資料勾稽一起，警察臨檢時會明顯顯示是否為居家檢疫者，今天起，在各縣市液面門口會有2位員警做身分查驗。

陳宗彥表示，大家對於海外居家檢疫者都很擔憂，各縣市警察局近來執行夜間臨檢，周六找到1位，當下開出100萬罰單，也送到強制檢疫場所。他強調，警察路邊臨檢所用的資料已經跟旅遊史勾稽在一起，只要鍵入身分證字號、護照號碼，會馬上顯現是不是屬於居家檢疫，屆時會馬上處理。

請繼續往下閱讀...

另外，今天起，各縣市夜店門口也會安排2位員警查驗身分，確認非屬於居家檢疫者才可進去，若查獲將查獲將通報衛生單位，會採取重罰。

▲中央流行疫情指揮中心表示，今天起，各縣市夜店門口也會安排2位員警查驗身分，確認非屬於居家檢疫者才可進去，若查獲將查獲將通報衛生單位，會採取重罰。（圖／記者徐斌慎攝）

因近來境外移入個案持續攀升，為避免疫情透過航空運輸傳播，自台北時間3月24日（二）零時起至4月7日，我國全面禁止旅客登機來台轉機，以減少人口跨境流動與降低疾病傳播風險。

指揮中心表示，返台民眾務必確實填報入境健康聲明暨居家檢疫通知書，如有發燒、咳嗽等症狀請主動告知檢疫人員並配合相關檢疫措施；返國後14天內如出現疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以及時診斷通報。