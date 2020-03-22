疫期不宜出門拒相親　婦嘆工程師兒今年恐難成家！

▲疫期相親活動也都戴口罩，然一名工程師男卻以疫期不宜出門拒相親！(圖／資料照)

記者楊淑媛／桃園報導

全民自主防疫，致宅在家、被迫休假、搶購民生物資等現象出現，桃園中壢美滿服務中心說，陳姓工程師因擔心疫情不敢出門，讓盼早日成家的媽媽嘆，面對愛情有人是「墓阿埔也敢去」，僅因疫情就不敢出門，哪能找到另一半？而被迫休假的空姐，阿嬤竟要她去打工，怕她成為「英英美代子」，令她倍覺委屈…莫不期盼疫情早日退散。

▲憂疫期遲未退散，各大賣場出現搶購民生物資情形。(圖／美滿中心提供)

中壢區美滿服務中心主任徐乃義23日表示，連日來接到不少求助電話，一名先生抱怨太太，因擔心疫情民生物資缺乏，竟一天在賣場購買近二萬元的日用品及食物，先生不解的是，買日用品就算了，太太竟然買了兩千多元雞胸肉，他不解「雞胸肉」這麼好吃？一位被迫休假的空姐，阿嬤竟然要她外出打工，原因是怕她家裡待太久了，成為「英英美代子」，讓有「白富美」稱號的空姐，覺得委屈！

另一名陳姓工程師的媽媽向美滿中心抱怨，為了愛情人家是「墓阿埔也敢去」，她家兒子竟是疫期「不宜出門」，迴避相親，令她很是苦惱兒子今年找對象更難；還有一對超過70歲的老夫妻，太太認為年紀大是高危險群，要老先生進補，老先生一句「婦人之見」，兩人彷如「周公大戰桃花女」，竟然吵到要鬧離婚。

徐乃義指出，受疫情影響，生活秩序難免會被打亂，但在非常時刻，更要靜下心來，能秉持更體諒、好言溝通、小讓步，並且將心比心，才可以大事化小事，小事變無事。

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