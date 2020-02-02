另類「回娘家」　帶第二代回美滿中心報名未婚聯誼

▲徐乃義(右）和第二代回美滿中心報名未婚聯誼。（圖／美滿提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園中壢區美滿服務中心，成立迄今35年，促成許多良緣，今年農曆年期間有5對夫妻、分別帶著9位兒女一起「回娘家」，並替兒女們報名未婚聯誼，包括生了兩個醫師兒子的陳先生，希望兒子也可以在美滿找到另一半；育有兩個高考及格女兒的王姓夫妻，當年參加一次就結婚，也希望兩個女兒母親節前嫁出去。

中壢區美滿服務中心主任徐乃義2日指出，該中心多年來，透過「個別一對一」、「兩人行團體戶外行」、「水餃聯誼」以及「海外兩人行」等活動，促成許多良緣，每年新春，總有不少已經成家的男女回來敘舊。今年，因疫情因故，在一家醫院當任行政副院長的高醫師，還帶一盒醫療級口帶給社工預備不時之需。

▲參加美滿中心未婚聯誼成功的夫妻，帶女兒及姪女報名。（圖／美滿中心提供）

當年任職桃園縣政府的王先生，第一次參加就認識李姓高中女老師，婚後生了兩個女兒，如今也都高考及格，並且擔任公職，王先生告徐乃義，女兒服務的單位也有許多追求對象，但他認為透過徐乃義35年專業過濾的對象，相信比較不會有差錯。

陳先生兩個兒子都在台北大型醫院當醫師，雖然有不少人推薦條件不錯的女生，甚至有人開出協助開醫院的條件，陳爸爸卻認為自己是普通家庭，兒子只要找到正常上班族女孩就好，不用找甚麼大戶人家的千金，兩個年輕的醫師也認同父母的看法。

另外，在「回娘家」的男女中，1987年參加中壢區美滿服務中心「泰國海外聯誼」的張先生，生了兩位空姐女兒，張先生開玩笑說，可能當時夫妻在高空來電，所以才會生下空姐女兒。

看到這些早年仍是青春少男少女的參加者，如今兒女成群，過去期望成家的心情，轉化成關心兒女的父母，徐乃義除了感慨歲月飛逝，也彷如看到時光腳步的移動，這或許就是人生吧！

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