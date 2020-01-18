媽心急約相親！新竹哥「一晚爽吃3妹子」曬照閃瞎　老司機嗨炸：第2個好兇

▲第一位出場的妹子，長腿引暴動！（圖／翻攝臉書爆廢公社二館，下同）

網搜小組／劉維榛報導

現代人越來越晚婚，讓想抱孫的長輩好心急！一名新竹哥抱怨，媽媽幫忙介紹女朋友，竟一晚約3名妹子吃飯，原PO吃完壽司，再趕攤吃燒烤，最後再喝咖啡，照片曝光後，引來一大票網友暴動直呼，「第二個很胸耶！」

「我要抱怨我媽！」新竹一名男網友在臉書《爆廢公社二館》語帶無奈表示，目前正值適婚年齡，但皇上不急急死太監，拚命替他舉辦相親趴，「我不介意妳三不五時幫我介紹誰家的女兒，也不介意妳殷殷勤勤幫我安排相親，但可以不要一次相親這麼多個嗎？」

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原來「皇太后」阿母太心急，似乎急著升格當婆婆抱孫，一次找來三位妹子讓兒子「選妃」，接著精心安排三個約會地點，原PO傻眼直呼，「一個晚上相親三次，6點、7點半、9點…」

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▲第二位是「超胸」條紋妹子！

照片可見，原PO先與白衣妹子吃日式壽司、鰻魚飯；接著趕下一攤，和條紋妹吃燒烤；最後再與粉紅衣妹喝咖啡話家常。原PO化身大胃王，哀號「妳有想過我的肚子吃不吃的下嗎？」

假抱怨真炫耀的故事曝光後，掀起5千名老司機眼紅，「那就換個時段，早餐、中餐、下午茶、晚餐、宵夜，跟媽媽建議一下」、「 一晚3個，很有效率啊」、「我可以幫忙」、「一定是禍害，要趕緊銷出去」、「那各先試交往1個月看看」、「有點亂槍打鳥的感覺」、「世上只有媽媽好」、「你也很高興吧，嘴巴說不要，身體到是很誠實」。

▲第三位妹子穿著比較保守一些！（圖／翻攝臉書爆廢公社二館）

不少網友歪樓，「女兒不行的話，可以試試男兒」、「第一位好啦」、「確定？第二個很胸耶」，原PO則跳出來調侃「你們把第三位放在哪裡了？」

►生火了！連我媽都用到發光