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搭相親對象的車！正妹失去意識「右腿截肢」…男方：嫁給我就付醫藥費

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▲▼馬女截肢。（圖／翻攝《視頻综合》）

▲馬女搭相親對象的車回家，卻慘被截肢。（圖／翻攝《視頻综合》）

記者柯振中／綜合報導

大陸安徽省渦陽縣28歲的馬姓女子日前透過朋友介紹，與同城的張姓男子相親，2人吃完飯、喝完酒後，由張男載著馬女回家，沒想到半路出了車禍，導致馬女右腿截肢。不過張男事後竟說，如果馬女同意嫁給他，他才會出醫藥費，否則就直接走法律程序解決問題，讓馬女氣炸投訴媒體，目前雙方仍在調解當中。

綜合陸媒報導，這起事件發生在2019年10月12日，當時馬女應朋友的邀約，前往飯店吃飯，經朋友介紹認識張姓男子。馬女看了一眼，心中立刻將張男否定，但礙於朋友的面子，還是留下來吃個飯、喝了點酒。

酒過三巡後，馬女原先想離開，就起身告辭，拿著電動車鑰匙準備離場，但被眾人勸留，且鑰匙還被張男拔走，讓她感到相當莫名其妙。不過，馬女仍不敵眾人的熱情邀請，又在場坐了一下。

張男喝醉後，被朋友提醒「當時很晚了，小馬一個人回家不安全」，被要求載馬女回家，因此開車找到了馬女，讓對方上車。沒想到疑似因為酒後駕車，導致張男開車開到一半發生翻覆，整輛車翻了180度，扣倒在地上。

▼張男回家的路上翻了車，導致馬女右腿截肢。（圖／翻攝《視頻综合》）

▲▼馬女截肢。（圖／翻攝《視頻综合》）

馬女當時立刻失去意識，醒來後發現自己的右腿已經消失，讓她感到相當絕望。在馬女住院的期間，張男數度前往醫院探病，也支付了人民幣9萬多元（約新台幣39萬元）的醫藥費，但過後馬女的左腿也不幸受到感染，讓馬家人的經濟壓力相當大。

馬女的左腿感染後，張男不願再前往醫院，也拒絕支付醫藥費，要求馬女一家人寫下和解書，才願意付醫藥費，讓馬家人感到相當生氣。馬女指出，治療期間內，張男不斷提出娶她回家的要求，若她嫁到張家，張家就會負責出醫藥費、照顧她往後的生活。

▼馬女仍在住院治療當中。（圖／翻攝《視頻综合》）

▲▼馬女截肢。（圖／翻攝《視頻综合》）

對此，張男則說，「我爸的意思就是如果我娶了她，我們會把她當成一家人。治療費該出的我們會出，如果她要是走法律程序，那她這個治療費，我們沒有義務去墊付。」他提到，如果馬女不給他留活路，家裡就只能一次性賠償，「如果她們那邊給我留點路，我們家也會把她當做親閨女一樣對待。」

當地警方調查後認為，張男酒駕翻覆已構成交通肇事罪，目前全案仍在進一步調查當中。律師則說明，張男要求馬女「先結婚再付醫藥費」的做法相當不合理，行為帶著脅迫的意味，無論女方是否嫁給男方，都有權追究男方的民事刑事責任。

▼張男指出，只要馬女嫁給他，就會幫忙出醫藥費。（圖／翻攝《視頻综合》）

▲▼馬女截肢。（圖／翻攝《視頻综合》）

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