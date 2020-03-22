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黨內要求藍委經營粉專破5萬　葉毓蘭認有難度：盼警消做後盾

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▲國民黨立委葉毓蘭。（資料照／記者李毓康攝）

▲國民黨立委葉毓蘭。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨團20日與黨內新科立委交流，探討質詢問政應注意的事項，其中黨團召林為洲不僅疾呼他們未來需更加團結面對新挑戰外，也建議在網路媒體時代，每位新科立委的臉書粉專至少要有5萬名粉絲。對此，首次擔任立委的前警大教授葉毓蘭22日則呼籲警消做她的後盾，讓她的粉專能達到5萬粉絲。

林為洲認為，臉書不僅可以張貼問政紀錄、探詢民意，了解民眾對質詢內容的反應，還可以在被輿論扭曲或打壓的時候，幫自己呈現完整的論述，達到聲量平衡。因此，他建議新科立委至少要努力讓粉專人數超過5萬人。

對此，儘管葉毓蘭坦承退休警消較少使用臉書，黨內要求有一定難度，但她22日上午仍在臉書說，「我為警消衝鋒陷陣，請大家做我的後盾，讓我能夠達到國民黨團的要求：粉專五萬」。她還表示，「全國警消移海監及眷屬們，請幫忙！請至FB粉專立法委員葉毓蘭按讃」。

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