目睹飯店拒接外國客！他嘆「台灣何時這麼不友善」　網一面倒打臉：出事你擔？

▲原PO目睹了飯店拒接外國客，感嘆「台灣何時這麼不友善」。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳韻如／綜合報導

新冠肺炎蔓延全球，台灣確診人數突破135人，而其中有不少是有外國旅遊史的案例，造成民眾恐慌。一名網友就在臉書發文表示，自己看見有飯店櫃檯人員拒接外國客，讓他忍不住感嘆，「什麼時候我們台灣變成對他人這麼不友善的國家了？」

原PO在臉書社團《爆廢公社》發文表示，自己到台中某飯店吃早餐，剛好在櫃檯看見一名外國客想入住，而櫃檯人員先是說不接受休息，等到對方表示自己可以付費入住後，櫃檯又改口「因為疫情我們不接外國客」，也讓他不禁感嘆，「什麼時候我們台灣變成對他人這麼不友善的國家了？」

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不過，這篇文章一出，網友一面倒認為現在是非常時期，為求自保也是不得已，「外國客還要看他的護照出入境時間，生意不好歸不好，沒人敢賭」、「那你帶回家好了，現在都什麼時候了，還讓外國人住，嚇都嚇死了」、「這不是友不友善的問題，現在是非常時期，飯店也要自保」、「出事你要負責嗎？」。

原PO事後也更新文章表示，自己打算建議飯店，「拒絕外人的同時，或許給外人一些建議，讓他可以尋求協助，而不是讓他一臉茫然的找不到地方休息」。

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