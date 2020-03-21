案114「10多歲男」西班牙比賽確診！身分曝光震驚羽壇　印度前球后好緊張

▲丹麥選手維汀哈斯。（圖／美聯社）

圖、文／CTWANT

中央流行疫情指揮中心昨（20日）在記者會上宣布新增27名確診病例，其中案114例為境外移入，近期曾出國比賽，據傳這人不是國手，而是台灣籍10歲國家隊陪練員，消息曝光後，丹麥選手維汀哈斯（Hans-KristianVittinghus）也轉發相關報導，也讓其他國際間知名選手都非常關切。

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指揮中心社區防疫組副組長莊人祥表示，該學生2月16日至24日到西班牙、2月25日至3月7日到德國、3月8日至15日到英國、3月16日至17日到法國轉機，17日晚上返台後出現頭痛、鼻塞、眼睛痛等症狀，昨天宣布確診。

目前尚未證實他就是國家隊陪練員，不過可以確定的是，與他接觸過的33名人員已被要求居家隔離14天。

台灣媒體昨日發表相關報導，隨即被維汀哈斯分享到推特，並持續分享資訊，引發羽壇一片恐慌，印度前球后賽娜（Saina Nehwal）也跟著轉推這則報導，雖然消息還沒被證實，但她聽聞後仍相當震驚。

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