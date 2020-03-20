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叫學習扶助童上台！國小校長當全校面「人越多老師越丟臉」　網怒：不配當校長

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▲▼屏東國小校長叫學習扶助學生上台，並當全校面喊，「這些人越多，老師越丟臉」。（圖／翻攝臉書）

▲屏東國小校長叫學習扶助學生上台，並當全校面喊，「這些人越多，老師越丟臉」。（圖／翻攝臉書）

記者陳韻如／屏東報導

為人師表，怎麼能說出這種話！網路上出現一段影片，屏東一所國小校長在一次升旗時，竟將有參加學習扶助的學生叫到台前，當著全校面前表示，「這些孩子只要越多，老師就越丟臉」，言論相當誇張。

臉書社團《爆怨公社》出現一段影片，影片中一名國小校長將學生叫到台前，接著當著全校的面對這些學生說，「你沒跟上，你的國語只有三年級的程度！甚至有人只有二年級的程度。」校長的這些言語，讓人一開始聽了一頭霧水，但沒想到校長接下來竟口出狂言對著老師說，「所以各位老師，我們這前面的小朋友越多，我們就越丟臉！」

請繼續往下閱讀...

這段畫面一曝光，立刻引起網友一片謾罵，「這種人格的校長，去當清潔工，都還太高估了」、「把小孩叫到大家面前再講這種話，會傷了小孩的自尊心的，這種人不配當校長」、「妳才丟臉，為人師表，口不擇言！」

此外，屏東縣政府教育處接獲消息後也立刻介入調查，教育處長江國樑表示，由於不清楚影片真偽，影片中也並未指名道姓，但教育處已請督學深入了解，再決定處理方式。

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